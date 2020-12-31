Çarptı, yardımına koştu, gözyaşlarına boğuldu

Adana’da bir kadın sürücü elektrikli motosiklet kullanan başka bir kadın sürücüye çarptıktan sonra yardımına koşup gözyaşlarına boğuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. Songül Dalmızrak (23) yönetimindeki 01 DLP 67 plakalı cip, Mücahitler Caddesi’nden ilerlerken caddeden karşıya geçmek isteyen Songül Yiğit’in (39) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yiğit yola savruldu. Dalmızrak aracını durdurup yaralanan kadının yanına koşup yardım etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra ise yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Gözyaşları içinde anlattı”

Songül Dalmızrak, cipini ara sokağa çekip tekrar olay yerine gelirken, kazanın şokunu bir türlü atlatamadı. Olay yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan genç kadın Mücahitler Caddesi’nde uygun bir hızla ilerlerken yol kenarında bekleyen elektrikli bisikleti kullanan kadının birden yola çıktığını, bu nedenle çarptığını söyledi. Genç kadını arkadaşları ve akrabaları teskin etmeye çalıştı.