HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çarptı, yardımına koştu, gözyaşlarına boğuldu

Çarptı, yardımına koştu, gözyaşlarına boğuldu

31.12.2020 09:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kadın sürücü elektrikli motosiklet kullanan başka bir kadın sürücüye çarptıktan sonra yardımına koşup gözyaşlarına boğuldu.

Adana’da bir kadın sürücü elektrikli motosiklet kullanan başka bir kadın sürücüye çarptıktan sonra yardımına koşup gözyaşlarına boğuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. Songül Dalmızrak (23) yönetimindeki 01 DLP 67 plakalı cip, Mücahitler Caddesi’nden ilerlerken caddeden karşıya geçmek isteyen Songül Yiğit’in (39) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yiğit yola savruldu. Dalmızrak aracını durdurup yaralanan kadının yanına koşup yardım etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra ise yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Gözyaşları içinde anlattı”
Songül Dalmızrak, cipini ara sokağa çekip tekrar olay yerine gelirken, kazanın şokunu bir türlü atlatamadı. Olay yerine gelen yakınlarına sarılıp gözyaşlarına boğulan genç kadın Mücahitler Caddesi’nde uygun bir hızla ilerlerken yol kenarında bekleyen elektrikli bisikleti kullanan kadının birden yola çıktığını, bu nedenle çarptığını söyledi. Genç kadını arkadaşları ve akrabaları teskin etmeye çalıştı.

Annesinin aracını görünce ağladı
Bu arada annesine araba çarptığını öğrenip olay yerine gelen Ali İlhami Yiğit (18) elektrikli bisikleti hasarlı görünce gözyaşlarına boğuldu. Annesinin durumunun ağır olduğunu düşünen Yiğit’i babası ve çevredeki esnaf sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Yiğit bisikletin başında bir süre ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, görgü şahitlerinin ve kadın sürücünün ifadesini aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
31 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!31 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

İSKİ su kesintisi 31 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

31 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı detayları 2021... 4 günlük yasakta marketler açık mı, nereler açık? Yılbaşı yasakları saat kaçta başlayacak ve bitecek?

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve detayları!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Sinema Salonları' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Sinema Salonları' genelgesi

Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı

Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı

Sağlık personelinin ücretsiz ulaşımdan yararlanabilme hakkı 6 ay uzatıldı

Sağlık çalışanlarına müjde! Süre 6 ay daha uzatıldı

FETÖ'nün kilit ismi Kamil Bakum yakalandı! Muhsin Yazıcıoğlu suikastindeki sır perdesi aralanıyor mu?

Muhsin Yazıcıoğlu suikastindeki sır perdesi aralanıyor mu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.