HABER

Çarptığı bisiklet sürücüsünü yerde bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 21:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çarptığı bisiklet sürücüsünü yerde bırakıp kaçtı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bisiklete çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan bisiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Alanyurt yolunda meydana geldi. Yağlı Tohumlar kavşağında bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Taşdelen'e sürücüsü ve plakası bilinmeyen motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle Taşdelen bisikletten düşerek kanlar içinde yerde kalırken, motosiklet sürücüsü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Taşdelen, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri ise kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çarptığı bisiklet sürücüsünü yerde bırakıp kaçtı

Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!
Gazeteci Ayşenur Arslan'ın 'yakalama kararıyla' ilgili ifadesine başvurulduGazeteci Ayşenur Arslan'ın 'yakalama kararıyla' ilgili ifadesine başvuruldu
Freni boşalan TIR, hafif ticari aracı altına alarak tek katlı eve çarptıFreni boşalan TIR, hafif ticari aracı altına alarak tek katlı eve çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda hareketli saatler!

Dolarda hareketli saatler!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.