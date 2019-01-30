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Çarptığı genci ölüme terk eden CHP’li Başkan, 35 gün sonra yakalanıp tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bisikletli İlyas Uzuner’e çarpıp ölümüne neden olan CHP Germencik Gençlik Kolları Başkanı Onur Kocabaş, 35 gün sonra bir ifadede tespit edilen çelişki sonucu yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bisikletli İlyas Uzuner’e çarpıp ölümüne neden olan CHP Germencik Gençlik Kolları Başkanı Onur Kocabaş, 35 gün sonra bir ifadede tespit edilen çelişki sonucu yakalandı. Kazayı ihbar eden kişinin ise gencin ölümüne neden olan Kocabaş’ı korumak için olay yerine daha sonra gittiği ortaya çıktı.
1 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen kazada; Aydın-İzmir karayolu Kızılcaköy mevkiinde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen araç, marketten aldığı ekmekleri evine götürmek için bisikletiyle yol kenarında seyreden İlyas Uzuner’e (24) çarpmış, ağır yaralı olarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Uzuner, ertesi gün hayatını kaybetmişti. Uzuner’in bağışlanan organları ise İzmir, Ankara ve Denizli’de acil organ bekleyen 6 hastaya umut olmuştu.
Olay yerinde bulunan araç parçaları ve İlyas Uzuner’in kullandığı bisikletin yeşil renginden yola çıkan jandarma ekipleri, güzergahtaki tüm güvenlik kamerası, MOBESE ve PTS görüntülerini incelemeye aldı. Belirlenen şüpheli bir araç tespit edildi ancak olay yerinde ele geçirilen parçalar araçtakilerle uyuşmadı.
Bunun üzerine araştırmayı genişleten olay yeri inceleme timinin 35 günlük çalışması sonucunda kazayı ihbar eden İ.B. ile yeniden görüşüldü. İ.B.’nin verdiği ifade ile içerisinde bulunduğu aracın PTS kayıtları ile ihbar saati arasında çelişki olduğu saptandı. Bu çelişkiden yola çıkan jandarma ekipleri, olay gecesi İ.B., B.E., M.N.T. ve CHP Germencik Gençlik Kolları Başkanı Onur Kocabaş’ın beraber yemek yediklerini, ayrıldıklarında İ.B., B.E. ve M.N.T.’nin Aydın yönüne, Onur Kocabaş’ın ise Germencik yönüne gittiklerini tespit etti.
Tekrar ifadesine başvurulan İ.B., Onur Kocabaş’ın kendisini arayarak bir bisikletliye çarptığını, alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetinin alınmış olmasından dolayı kendisinin 112’yi arayamadığını, olay yerinden ayrıldığını ve yaralıyı almaları için kendisinden 156 ve 112’yi aramasını istediğini ifade etti. İ.B.’nin olay yerine gelmeden ihbar hatlarını araması ve daha sonra olay yerine gelmesi nedeniyle PTS kayıtlarıyla ihbar saati arasında çelişki olduğu ortaya çıktı.
Çarptığı bisikletliyi olay yerinde bırakıp kaçan Onur Kocabaş, düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay yerinde bulunan parçalar ile aracındaki izler karşılaştırılan Onur Kocabaş, suçunu itiraf etti. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Kocabaş, tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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