Çarptığı işçinin ölümüne neden olan firari sürücü yakalandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de Karayolları Müdürlüğü'nde görevli işçi Fahrettin Gültepe'ye (57) çarpıp, ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçan hafif ticari aracının sürücüsü Tahir Aybek, 4 gün sonra yakalandı. Aybek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Niğde- Adana yolunda meydana geldi. Karayolları Müdürlüğü'nde görevli işçi Fahrettin Gültepe'ye yoldaki uyarı levhalarını toplarken 33 AJA 20 plakalı hafif ticari araç çarptı. Gültepe, kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. İnceleme yapan polis, çarpan hafif ticari aracın sürücüsünün Tahir Aybek olduğunu belirledi. Adresini belirlemek için araştırma yapan ekipler, Aybek'in Niğde'de bir iş yerine girip-çıktığını öğrendi. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, Aybek'i gözaltına alındı. İş yeri sahibi B.K. ile 3 çalışanı hakkında da suçluyu gizlediği gerekçesiyle işlem yapılırken, Tahir Aybek emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

