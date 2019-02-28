HABER

Çarptığı işçinin ölümüne neden olan firari sürücü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 23:21 | Son Güncelleme

NİĞDE'de Karayolları Müdürlüğü'nde görevli işçi Fahrettin Gültepe'ye (57) çarpıp, ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçan hafif ticari aracının sürücüsü Tahir Aybek, 4 gün sonra yakalandı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de Karayolları Müdürlüğü'nde görevli işçi Fahrettin Gültepe'ye (57) çarpıp, ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçan hafif ticari aracının sürücüsü Tahir Aybek, 4 gün sonra yakalandı. Aybek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Niğde- Adana yolunda meydana geldi. Karayolları Müdürlüğü'nde görevli işçi Fahrettin Gültepe'ye yoldaki uyarı levhalarını toplarken 33 AJA 20 plakalı hafif ticari araç çarptı. Gültepe, kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. İnceleme yapan polis, çarpan hafif ticari aracın sürücüsünün Tahir Aybek olduğunu belirledi. Adresini belirlemek için araştırma yapan ekipler, Aybek'in Niğde'de bir iş yerine girip-çıktığını öğrendi. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, Aybek'i gözaltına alındı. İş yeri sahibi B.K. ile 3 çalışanı hakkında da suçluyu gizlediği gerekçesiyle işlem yapılırken, Tahir Aybek emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Bursa'daki yatak fabrikasının deposunda korkutan yangınBursa'daki yatak fabrikasının deposunda korkutan yangın
Fabrika alevlere teslim olduFabrika alevlere teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.