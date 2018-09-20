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Çarptığı kadını dövüp kaçan sürücü, nefes kesen operasyonla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 17:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen kadına çarptıktan sonra tepki göstermesi üzerine dövüp kaçan otomobil sürücüsü Uğur P.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen kadına çarptıktan sonra tepki göstermesi üzerine dövüp kaçan otomobil sürücüsü Uğur P. (35), polislerin havaya ateş açtığı kovalamaca sonucu yakalandı. Yenice Mahallesi Şehitler Sokak üzerinde yürüyen Ayşe M. (32), 16 JZ 645 plakalı otomobilin aynasının çarpması sonucu yere düştü. İddiaya göre, Ayşe M.'nin tepki gösterdiği Uğur P., aracından inip yere düşen kadını dövdü. Ayşe M., kendisine saldırıp kaçan sürücünün otomobil plakasını polise bildirdi. Belediye kavşağında görevli emniyet ekipleri, ihbar üzerine aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Uğur P., kaçmaya başladı. Polisin havaya ateş açtığı kovalamaca sırasında yoğun trafikte hareket etmekte zorlanan aracın içine giren bir sürücüyü etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Uğur P.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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