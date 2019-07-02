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Çarptığı köpeği geri dönüp veterinere götürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Giresun’da aracıyla bir köpeğe çarpan sürücü, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra geri dönüp yaralı köpeği veterinere götürdü.Olay, Eynesil ilçesi merkez giriş kavşağında yaşandı.

Çarptığı köpeği geri dönüp veterinere götürdü

Giresun’da aracıyla bir köpeğe çarpan sürücü, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra geri dönüp yaralı köpeği veterinere götürdü.
Olay, Eynesil ilçesi merkez giriş kavşağında yaşandı. 61 AAE 744 plakalı aracıyla Giresun istikametinden Trabzon istikametine giden Cebrail Ç., Eynesil ilçesinde bir köpeğe çarptı. Yoluna devam eden sürücü, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra yaralı köpek için geri döndü. Yaralı köpeği ilçe sakinleri yol kenarına aldığı esnada olay yerine gelen Cebrail Ç., arabasına aldığı yaralı köpeği veterinere götürdü.
Vicdanının kendisini rahatsız ettiğini ve yardım etmek için geri döndüğünü belirten Cebrail Ç., “Giresun istikametinden Trabzon istikametine giderken Eynesil merkez kavşak ışıklarından geçerken sağ tarafımdaki araç hafif sağ yaptı, köpek direk önüme düştü ve vurdum. Vurduktan sonra duramadım ve vicdanımın sesini dinleyip yaklaşık 2 kilometre ilerideki kavşaktan dönerek geri geldim. Tedavisini yaptırmak için veterinere götürüyorum” dedi.
Kaza sonrası bir başka köpeğin kazaya isyan edercesine dakikalarca havlaması ise dikkat çekti.

Çarptığı köpeği geri dönüp veterinere götürdü

Çarptığı köpeği geri dönüp veterinere götürdü

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