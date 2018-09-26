Çarptığı kuryenin başından ayrılmadı, elini tutarak destek oldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak otomobilin altına savrulan motosikletin sürücüsü Anıl Korkmaz (16) yaralandı. Korkmaz'ı ıslanmaması için aracından aldığı şemsiyeyle koruyan otomobil sürücüsü Yusuf Kalay, ambulans gelene kadar da elini bırakmadı.

Kaza, dün gece Orhanlar Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda kuryelik yapan Anıl Korkmaz'ın kullandığı 67 LS 182 plakalı motosiklet, yağmurlu havada kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Yusuf Kalay yönetimindeki 67 LU 101 plakalı otomobile çarptı. Savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobilinden inen Yusuf Kalay, yerde yatan gence ilk müdahaleyi yaptı. 112 Acili arayan Kalay, aracından aldığı şemsiyeyle yaralı gencin başından biran olsun ayrılmadı. Kalay, yaralı gencin elini tutarak sakinleştirmeye de çalıştı. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Korkmaz, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören Ercüment Aydoğmuş, "Yukarıdan aşağıya geliyordu. Otomobili gördü. Frene bastı ama duramadı. Frenleri tutmadı" dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



