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Çarptığı motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bursa’da motosikletiyle gezmeye çıkan sürücüye arkasında seyreden otomobil çarptı.

Çarptığı motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

Bursa’da motosikletiyle gezmeye çıkan sürücüye arkasında seyreden otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü, yaralı gencin başından 112 ekipleri gelinceye kadar ayrılmadı.
Kaza İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 RBR 81 plakalı motosikletiyle gezmeye çıkan Ufkun Gündüz’e (22) arkadasında seyreden 16 ADM 635 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Gündüz yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen bazı sürücüler araçlarından inerek yaralıya müdahale ederken, motosiklete arkadan çarpan araç sürücüsü, sağlık ekipleri gelene kadar Gündüz’ün başından ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çarptığı motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

Çarptığı motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

Çarptığı motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

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