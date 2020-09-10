Çarptığı motosikletliyi 200 metre sürükledi

Kayseri’de bir otomobilin çarptığı motosikletli yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı’nda meydana gelen kazada, iddiaya göre aşırı hızlı olduğu belirtilen 06 YED 51 plakalı otomobil, elektrikli motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklet ve sürücüsü aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Vatandaşlar, “150 kilometre hız ile gidiyordu. Ben balkonda oturuyordum arabayı gördüm ben. Geçen hafta yine böyle bir kaza oldu. Yazık günah ben burada çoluğum çocuğum ile karşıdan karşıya geçmeye korkuyorum” diye konuştu.

Yetkililer meydana gelen kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

