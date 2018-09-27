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Çarptığı öğrenciyi kucağında taşıdı, tedavsiyle ilgilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 19:56 | Son Güncelleme

Çarptığı öğrenciyi kucağında taşıdı, tedavsiyle ilgilendi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) Çarptığı öğrenciyi kucağında taşıdı, tedavsiyle ilgilendiÇarptığı öğrenciyi kucağında taşıdı, tedavsiyle ilgilendi

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