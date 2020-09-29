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Çarptığı otomobil üzerine çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Hatay’da bir taksinin çarptığı otomobil, taksinin üzerine çıktı.Merkez Antakya ilçesinde meydana gelirken, sürücülerin bir anlık dikkatsizliği adeta faciaya neden oluyordu.

Hatay’da bir taksinin çarptığı otomobil, taksinin üzerine çıktı.
Merkez Antakya ilçesinde meydana gelirken, sürücülerin bir anlık dikkatsizliği adeta faciaya neden oluyordu. Vali Ürgen Alanı’ndan Atatürk Caddesi yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen 31 T 0264 plakalı Fiat Linea marka taksi, Fatih Caddesi yönünden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Tofaş Doğan marka 31 K 8396 plakalı otomobilin yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisi ile diğer araç taksinin kaputunun üzerine çıktı. Kısa bir mesafe sürüklenen araçlar, refüje çarparak durabildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Daha sonra araçların yol kenarına çekilmesi ile trafik yeniden açıldı.

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