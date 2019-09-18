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Çarptığı polis yardımına koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

Polise çarparak kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca ilk yardımı çarptığı polis yaptı

İSTANBUL (AA) - Hırsızlık şüphelisi kendisini durdurmaya çalışan polise çarparak kaçtı, ancak kaza yapınca ilk yardımına yine polis memuru koştu.

Alınan bilgiye göre, çaldıkları lüks araçlarla 4 ayda 7 farklı evden hırsızlık yapan şüpheliler, polisten kaçarken kaza yapmaları sonucunda yakalandı.

Maltepe, Sarıyer, Ataşehir ve Kartal'da soygun yapan hırsızlar, çok sayıda ziynet eşyası ve nakit para çalarak vatandaşları 800 bin liralık zarara uğrattı.

Şikayetler üzerine inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, çalıntı lüks araç ve olayların saatlerinin benzerliği üzerinden bağlantı kurarak şüphelenilen bir aracın çevresinde önlem aldı.

Polis, şüphelilerin ikinci bir otomobille çevrede dolaştıktan sonra park halindeki aracın içinden bir şeyler aldıklarını görünce "dur" ihtarı yaptı.

Kaçmaya çalışırken iki polise çarpan şüpheliler, güvenlik güçlerinin ateş etmesiyle patlayan lastik nedeniyle başka bir otomobile çarptı.

Sürücü koltuğundaki yaralı şüpheliye ilk yardımı çarpmaya çalıştıkları polis yaparken, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

A.K.Y. (16) Çocuk Büro Amirliğine sevk edilirken Murat D. (19) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastaneye kaldırılan Hanefi C.A. ise tedavisi yapıldıktan sonra emniyete, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da adliyeye sevk edildi.

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hırsızlık

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