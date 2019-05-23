Çarptığı polisi 40 metre sürüklemiş

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde hafif ticari araçla polis memuruna çarparak şehit olmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sedat A. ve avukatı katılmazken, şehit polis memurunun anne ve babası ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Görgüye dayalı bir bilgisinin olmadığını söyleyen Buket Keleş'in babası Hamdi Keleş, sanığın olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğunu belirterek bu durumun dikkate alınarak Sedat A'nın cezalandırılmasını istedi.

Tanık S.A, olay sırasında Adnan Menderes Havalimanı'nda görevli polis memuru olduğunu, kaza sonrasını gördüğünü belirterek, "Buket Keleş'in kendisine çarpan araçla yaklaşık 40 metre sürüklendiğini gördüm." dedi.

S.A, olay yerinde görüş açısının geniş olduğunu, sanığın Buket Keleş'i gördüğünde durabileceğini anlatarak sanığın "uyuşturucu kullanmış gibi hal ve hareketler içerisinde olduğunu" söyledi.

Sanığın gözlerinde kızarıklık olduğunu beyan eden tanık polis memuru Z.E de "Görev yerimizin yakınında akşam saatlerinde bir aracın hızlı gelerek çarptığı Buket Keleş'i altına alarak bir süre sürüklediğini gördüm. Kazayı görünce hemen olay mahaline gittik. Sanık, Buket Keleş'i gördüğünü söyledi. Ancak gördüğüm kadarıyla sanık durmak için çaba sarf etmemişti." ifadelerini kullandı.