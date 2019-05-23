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Çarptığı polisi 40 metre sürüklemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

İzmir'de kullandığı hafif ticari araçla polis memuruna çarparak ölümüne neden olan sürücü, ilk duruşmaya katılmadı - Tanık polis memuru S.A: - "Buket Keleş'in kendisine çarpan araçla yaklaşık 40 metre sürüklendiğini gördüm"

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde hafif ticari araçla polis memuruna çarparak şehit olmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sedat A. ve avukatı katılmazken, şehit polis memurunun anne ve babası ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Görgüye dayalı bir bilgisinin olmadığını söyleyen Buket Keleş'in babası Hamdi Keleş, sanığın olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğunu belirterek bu durumun dikkate alınarak Sedat A'nın cezalandırılmasını istedi.

Tanık S.A, olay sırasında Adnan Menderes Havalimanı'nda görevli polis memuru olduğunu, kaza sonrasını gördüğünü belirterek, "Buket Keleş'in kendisine çarpan araçla yaklaşık 40 metre sürüklendiğini gördüm." dedi.

S.A, olay yerinde görüş açısının geniş olduğunu, sanığın Buket Keleş'i gördüğünde durabileceğini anlatarak sanığın "uyuşturucu kullanmış gibi hal ve hareketler içerisinde olduğunu" söyledi.

Sanığın gözlerinde kızarıklık olduğunu beyan eden tanık polis memuru Z.E de "Görev yerimizin yakınında akşam saatlerinde bir aracın hızlı gelerek çarptığı Buket Keleş'i altına alarak bir süre sürüklediğini gördüm. Kazayı görünce hemen olay mahaline gittik. Sanık, Buket Keleş'i gördüğünü söyledi. Ancak gördüğüm kadarıyla sanık durmak için çaba sarf etmemişti." ifadelerini kullandı.

Sanığın yazılı savunmasında, olay sırasında uyuşturucu kullanmadığını söylediğini hatırlatan hakim, buna rağmen raporlarda Sedat A'nın uyuşturucu kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Hakim, Sedat A'nın kullandığı uyuşturucunun olaya etkisinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'de 19 Kasım'da Torbalı istikametine seyreden Sedat A'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarpmıştı. Ağır yaralanan Keleş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit olmuştu.

Kanında uyuşturucu madde tespit edilen sürücü tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanık hakkında "bilinçli taksirle insan öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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