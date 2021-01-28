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Çarptığı tırın sürücüsüne küfür etti, takla atan aracını bırakarak kaçtı

28.01.2021 22:32 | Son Güncelleme:
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Sakarya D-100 Karayolu’nda tıra çarpan araç, kontrolden çıkarak takla attı.

Sakarya D-100 Karayolu’nda tıra çarpan araç, kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç sürücüsü, olay sonrasında yardımına gelen tır şoförüne küfür ederek olay yerinden kaçtı.
Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 AAR 901 plakalı Dacıa marka araç, aynı istikamette seyir halindeki Çetin M. idaresindeki 41 NT 754 plakalı Mercedes marka tırın sol tekerine çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra takla attı. Otomobilin takla attığını gören tır sürücüsü yardım etmek için araç sürücüsünün yanına gitmek istediğinde ise şoke oldu.
Takla atan araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü önce küfretti daha sonrasında ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede yaptığı araştırma sonrası sürücüye dair bir iz bulamazken kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Küfür ederek “yaklaşmayın bize” dedi
Kaza sonrası diğer sürücünün yardımına koştuğu esnada kendisine küfür ettiğini anlatan tır şoförü Çetin M., “Orta şeritte geliyordum o esnada aynaya baktığım esnada arkamdaki aracın savrularak geldiğini gördüm. Ben zaten yavaş gidiyordum ve onu görünce iyice yavaşladım, o esnada geldi aracın sol tarafından çarptı. Yani ben tedbirli olmasam beni de bariyerlere sıkıştıracaktı, ben o anda durdum. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin yanından takla atarak sürüklendi. Ben o esnada aracımı bıraktım ve onun peşine koştum ne oldu diye. Gittiğimde adam küfür etti yaklaşmayın bize dedi. Daha sonrasında ben de aracıma dönerek itfaiye, ambulans ve polis ekiplerini aradım olay bu” diye konuştu.

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