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Çarptığı yaralıyı 'ekmek servisim var' diyerek bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 19:02 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olan şoför, 'Ekmek servisim var' diyerek kaza yerinden ayrıldı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olan şoför, 'Ekmek servisim var' diyerek kaza yerinden ayrıldı. Polis, vatandaşların tepkisine neden olan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü geri manevra yaptığı sırada Dursun Kısan’ın (34) kullandığı 67 LY 475 plakalı motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Dursun Kısan’a müdahalede bulundu. Sağlık durumu iyi olan Kısan, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından 'Ekmek servisim var' diyen sürücü, yaralanan Dursun Kısan'ı kaza yerinde bırakıp ayrıldı. Vatandaşlarım tepki gösterdiği sürücünün kullandığı aracın plakası polise verildi. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

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