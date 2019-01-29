Çarptığı yayayı ölüme terk etti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan gence çarpan otomobil sürücüsü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesin Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi’nde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Demir’e (19) plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Kazada ağır yaralanan Demir, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demir’in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçarak Demir’i ölüme terk eden sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

