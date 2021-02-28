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Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

28.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Antalya’da caddede spor yapmak için koşan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya’da caddede spor yapmak için koşan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İlk başta bir hayvana çarptığını sanan kamyonetin sürücüsü, ölenin insan olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.
Kaza, Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BVS 72 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Behran Ş. (50), bir fırına poşet götürmeye gideceği sırada iddiaya göre cadde üzerinde spor yapan Mustafa Ergün’e (44) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ergün yol kenarına savrulurken, sürücü aracını kenara çekti. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ergün’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

’İnsanmış’ diyerek gözyaşı döktü
Olayın şokunda olan sürücü Behran Ş., “Fırına poşet götürüyordum. Yolumda gidiyordum. Bir anda bir ses geldi. Hayvana çarptığımı zannetmiştim, bir de baktım insanmış” diyerek gözyaşlarıyla kazayı anlattı.
Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Mustafa Ergün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili araştırması sürüyor.

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