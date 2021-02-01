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  4. Çarptıkları motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirip kayıplara karıştılar

Çarptıkları motosiklet sürücüsünü ambulansa bindirip kayıplara karıştılar

01.02.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Antalya’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 genç, yaralının ambulansa alınmasının ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden gelip 5068 Sokak’a dönmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 07 ADJ 755 plakalı otomobil, Gençlik Merkezi istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Musa Bakar’ın kullandığı 07 NSA 08 plakalı motosiklete çarptı.

Otomobilde bulunan 3 kişi kayıplara karıştı
Kazanın ardından otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşları yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına gelerek ambulansın gelip yaralıyı hastaneye götürmesini bekledikten sonra otomobili yol kenarına çekerken, motosikleti ve parçalarını toplayıp bir evin önüne bıraktı. Otomobilde bulunan 1’i kadın 3 genç, ambulans gittikten sonra ayrı yönlere doğru hızla uzaklaştı.

Kaza anı kamerada
Diğer taraftan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobilin hızla gelip yolu kontrol etmeden sola dönmesi, motosiklete çarpması, motosiklet sürücüsü ve parçalanan motosikletin havaya fırlaması, ambulansın gelmesi, yaralının götürülmesinin ardından otomobilde bulunan 3 kişinin otomobili ve motosikleti olay yerinden kaldırdıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

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