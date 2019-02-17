HABER

Çarptıktan sonra inme zahmetinde bile bulunmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 12:50 | Son Güncelleme

Denizli’de motosiklete çarpan otomobil sürücüsü, yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsüne yardım zahmetinde bulunmadan dakikalarca aracında oturup ardından kaçtı.

Çarptıktan sonra inme zahmetinde bile bulunmadı

Denizli’de motosiklete çarpan otomobil sürücüsü, yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsüne yardım zahmetinde bulunmadan dakikalarca aracında oturup ardından kaçtı. Güvenlik kameralarının görüntülediği olayda, otomobil sürücüsü aranıyor.
Kaza, Pamukkale ilçesinde Hürriyet Mahallesi Eski Acıpayam Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 HC 8264 plakalı otomobil, Sami Yılmaz (20) idaresindeki 20 EB 469 plakalı motosiklete kavşakta yandan çarptı. Kazada yaralanan Yılmaz, yerde yatarken otomobil sürücüsü dakikalarca otomobilinden inmeden bekledi, ardından olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri ardından tedavi etmek üzere Yılmaz’ı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anını görüntüleyen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

“Güvenlik kamerası görüntüledi, önce bekledi sonra kaçtı”
Olayı kaydeden güvenlik kamera görüntülerinde, seyir halinde olan motosiklete kavşakta bir otomobilin yandan çarptığı görülüyor. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yerde yatarken otomobil sürücüsü, aracının içinden inmiyor. Dakikalarca otomobilin içinde bekleyen sürücü sonrasında olay yerinden uzaklaşıyor. Ardından yoldan geçen diğer vatandaşlar yaralının yanına gidiyor.

Çarptıktan sonra inme zahmetinde bile bulunmadı

Çarptıktan sonra inme zahmetinde bile bulunmadı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
'Kur'an kursunda cinsel istismar' davasında 2 sanığa hapis, 3 sanığa beraat'Kur'an kursunda cinsel istismar' davasında 2 sanığa hapis, 3 sanığa beraat
Uygulamadan kaçan araçta silah ele geçirildiUygulamadan kaçan araçta silah ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.