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CarrefourSA, 500 ton ürünü 20 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

CarrefourSA, TİDER ile 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında oluşturulan destek marketlere, 500 ton ürün tedarik ederek 20 bin kişiye ulaşmasını sağladı - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu: - "500 ton ürünün bağışıyla 20 bin ihtiyaç sahibine ulaştık ve bin 270 ton karbon salınımına engel olduk" - "Bizdeki poşet kullanımı yüzde 75 azaldı. Müşterilerimiz poşeti bol bol almak yerine ihtiyacı kadar almaya başladı. Bunun çevreye büyük katkısı olacaktır"

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile yürüttükleri iş birliğine ilişkin, "500 ton ürünün bağışıyla 20 bin ihtiyaç sahibine ulaştık ve bin 270 ton karbon salınımına engel olduk." dedi.

Kartallıoğlu, Sabancı Holding ve CarrefourSA, TİDER ile yürüttüğü iş birliğine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, dünyada özellikle israf konusundaki verilerin korkutucu bir düzeyde olduğunu ve bu oranının düşürülmesi için tüm insanlığa görev düştüğünü belirtti.

TİDER ile 2012 yılında çalışmaya başladıklarını, 2015 yılında gıda destek marketleri kuruluşuna destek verdiklerini ifade eden Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 ton gıdanın çöpe gitmesine engel olduk. Bu gıdalar son kullanma tarihi geçmiş gıdalar olarak görülmemeli. Tamamen tüketilebilir. Ambalaj vesaire sebeplerden dolayı rafta bulunma niteliğini yitirmiş ürünlerden bahsediyoruz. 500 ton ürünün bağışıyla 20 bin ihtiyaç sahibine ulaştık ve bin 270 ton karbon salınımına engel olduk. Temel İhtiyaç Derneği’nin yanı sıra Ankara’dan Bolu’ya, Eskişehir’den İzmir’e ve Bursa’dan Adana’ya kadar ülkemizin farklı şehirlerindeki 22 gıda bankasının CarrefourSA’lardan bağış alması, iş birliğimizin değerini paha biçilemez hale getirdi.”

Kartallıoğlu, TİDER Destek İK programına da yakın zamanda destek vermeye başlayacaklarını aktardı.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kartallıoğlu, poşet uygulamasına ilişkin, Türkiye'de poşet kullanımıyla ilgili geç de olsa doğru adım atıldığını anlatarak, "Devletimize doğru adım atılmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bizdeki poşet kullanımı yüzde 75 azaldı. Müşterilerimiz poşeti bol bol almak yerine ihtiyacı kadar almaya başladı. Bunun çevreye büyük katkısı olacaktır. İlk günlerde market zincirlerine, toplam organize perakendeye bir tepki oldu, sanki marketler bundan para kazanıyormuş gibi ama bir poşetten alınan 25 kuruşluk ücretin yaklaşık 21 kuruşunu devlet alıyor, dolayısıyla marketlerin buradan para kazanma gibi bir güdüsü yok. Çevreci yaklaşımı desteklemek için bez torbalar oluşturduk. Bu bez torbaları, 50 liralık alışverişe 1 lira gibi maliyet ile tüketiciye sunuyoruz. 'Bez torbasını alıp daha sonra yıprandı' diyen müşteriye onu ücretsiz olarak değiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kartallıoğlu, poşet giderinin cirolarının yüzde 0,1-yüzde 0,2’sini geçmediğini, şirketin karlılığında önemli gider yapısının olmadığını, poşet için harcadıkları parayı bez torbaların dizaynına, maliyet fiyatının çok altında satılması için harcadıklarını belirterek, "Devletimiz keşke bu poşet işini tamamen yasak hale getirse." dedi.

Bu yıldan beklentilerine ilişkin soru üzerine Kartallıoğlu, 2018’in ikinci yarısının zorlu geçtiğini ifade ederek, "Enflasyon var, ürün fiyatları artıyor, müşterilerin alım hacimleri de düşüyor. Et alan, tavuk alıyor, 1 kilo alan 500 gram alıyor. Bunlar bizim önümüzdeki zorluklar. 2019 yılında da bu zorlukların nispeten devam etmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki bu sıkıntılı atmosfer dağılır ve müşterilerimiz daha rahat ve güvenli şekilde harcamaya başlarlar. " diye konuştu.

Kartallıoğlu, 2019 yılında yatırımlarını durdurmayacaklarını, devam edeceklerini aktararak, "Yeni mağaza açılışlarına devam ediyoruz. Teknoloji yatırımları yapıyoruz, mağaza verimliliği için çalışıyoruz. Müşterimize 1 kuruş da olsa ucuza satabilelim istiyoruz. Yatırımlarımızın yaklaşık yarısını tamamen dijitalleşme, teknoloji ve iyileştirmeler, mağaza içi verimlilik artışı gibi kanallarına ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

- İhtiyaç sahibi ailelere 1000 tonluk gıda ulaştırıldı

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Kurucu Başkanı Serhan Süzer ise dünyada 1,3 milyar tonluk gıda israf edildiğini, bu 868 milyon aç olan insanın aslında ihtiyacı olan rakamın 4 katı olduğunu belirtti.

Türkiye'de en çok sebze, meyve ve ekmek israf edildiğini ifade eden Süzer, yeterli beslenemeyen insan sayısının 13 milyon olduğunu, yoksulluk sınırı altında yaşayanların nüfusa oranının yüzde 14 olduğunu söyledi.

Süzer, israftan kurtardıkları ürünlerle ihtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2010 senesinde gıda firmaları ve temsilcileriyle kurmuş olduğumuz derneğimizin gıda bankacılığının çatı kuruluşu haline gelmiş olmasında CarrefourSA’nın payı çok büyüktür. İsraftan kurtardığımız gıda, temizlik ve tekstil gibi temel ihtiyaç ürünlerini gıda bankaları aracılığıyla insanların temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra meslek edindirme, sivil toplum kuruluşu dayanışması ve mikro girişimcilik programlarımızla ihtiyaç sahiplerinin kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlıyoruz. Yarattığımız entegre modelle dünyadaki tüm gıda bankalarının akredite olduğu Global Foodbanking Network’ten (GFN) 2017 senesinde inovasyon ödülü kazandık. İnovatif modelimizi teknolojiyle destekleyerek ürün tedariki için Destek Bulutu ve meslek edindirme için de Destek İK yazılımlarımızı ortaya çıkardık."

30'u aşkın firma ile çalıştıklarını belirten Süzer, TİDER ağına kayıtlı gıda bankalarından faydalanan kişi sayısının 78 bin 660, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan gıda toplamı 1000 ton, engellenen karbon salınımı miktarının 2 bin 540 ton olduğunu dile getirdi.

Serhan Süzer, Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği yaptıklarını, ihtiyaç sahibi aileleri onların belirlediğini belirterek, ailenin kirada oturması, işsizlik durumuna göre alışveriş limitinin belirlendiğini, genelde ortalama bir ailenin 1-2 aylık ihtiyacının karşılanacağı bir limitin verildiğini söyledi.

- Tasarımcı dokunuşuyla hazırlanan bez çantalar satışa sunulacak

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da şu anda 50 CarrefourSA mağazasından ürün bağışı alıp 7 ilde bulunan 22 gıda bankasına ürünleri ulaştırdıklarını anlatarak, "Bu gıda bankalarının 12’si depo, 4’ü market ve 6’sı da aşevi formatında. Bundan sonraki hedefimiz iki sene içinde 20 ildeki toplam 150 CarrefourSA mağazalarının tümünü sistemimize dahil etmektir." dedi.

TİDER’in her ilçede tarafsız, şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir prensiplerinde çalışan gıda bankaları aracılığıyla insanlara, her ilde hayvan bakımevleri ve hayvan gönüllüleri aracılığıyla hayvanlara ve yine her ilde biyogaz ve kompost tesisleri aracılığıyla da organik atıkları enerji ve gübreye dönüştürmek gibi israfı önleme vizyonlarının bulunduğuna dikkati çeken Tibuk, "Bu vizyonumuzu bizimle aynı değerleri taşıyan diğer tüm STK’larla, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla beraber Türkiye çapında gerçekleştirip ülkemizin sıfır atık vizyonuna önemli katkı sağlayacağız. Bu kapsamda CarrefourSA ile hayata geçireceğimiz bir diğer proje, ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanacak ve CarrefourSA mağazalarında satışa sunulacak bez çantalar. Hem bu projeden elde edilen gelir Temel İhtiyaç Derneği’ne bağışlanarak israfı önleme vizyonumuzu güçlendiriyor olacağız hem de sıfır atık kapsamında naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için gösterilen çabaya bizim de ciddi katkılarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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