CarrefourSA, 500 ton ürünü 20 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı

Bu yıldan beklentilerine ilişkin soru üzerine Kartallıoğlu, 2018’in ikinci yarısının zorlu geçtiğini ifade ederek, "Enflasyon var, ürün fiyatları artıyor, müşterilerin alım hacimleri de düşüyor. Et alan, tavuk alıyor, 1 kilo alan 500 gram alıyor. Bunlar bizim önümüzdeki zorluklar. 2019 yılında da bu zorlukların nispeten devam etmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki bu sıkıntılı atmosfer dağılır ve müşterilerimiz daha rahat ve güvenli şekilde harcamaya başlarlar. " diye konuştu.

TİDER’in her ilçede tarafsız, şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir prensiplerinde çalışan gıda bankaları aracılığıyla insanlara, her ilde hayvan bakımevleri ve hayvan gönüllüleri aracılığıyla hayvanlara ve yine her ilde biyogaz ve kompost tesisleri aracılığıyla da organik atıkları enerji ve gübreye dönüştürmek gibi israfı önleme vizyonlarının bulunduğuna dikkati çeken Tibuk, "Bu vizyonumuzu bizimle aynı değerleri taşıyan diğer tüm STK’larla, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla beraber Türkiye çapında gerçekleştirip ülkemizin sıfır atık vizyonuna önemli katkı sağlayacağız. Bu kapsamda CarrefourSA ile hayata geçireceğimiz bir diğer proje, ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanacak ve CarrefourSA mağazalarında satışa sunulacak bez çantalar. Hem bu projeden elde edilen gelir Temel İhtiyaç Derneği’ne bağışlanarak israfı önleme vizyonumuzu güçlendiriyor olacağız hem de sıfır atık kapsamında naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için gösterilen çabaya bizim de ciddi katkılarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.