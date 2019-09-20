HABER

CarrefourSA alışverişleri, Türk Hava Yolları'nda mile dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

CarrefourSA, THY Miles&Smiles Programı ile yaptığı iş birliği kapsamında kampanya koşullarına uygun tek seferde yapılacak 400 TL ve üzeri her alışverişe 200 mil hediye ederek 30 günde 6 bin mil kazanma fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, Türk Hava Yolları (THY) Miles&Smiles Programı ile yaptığı iş birliği kapsamında kampanya koşullarına uygun tek seferde yapılacak 400 TL ve üzeri her alışverişe 200 mil hediye ederek 30 günde 6 bin mil kazanma fırsatı sağlıyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, dünyanın en fazla ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları ile Miles&Smiles Programı özelinde bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında CarrefourSA müşterileri, CarrefourSA marketlerden CarrefourSA Kart ile tek seferde yapacakları 400 TL ve üzeri her alışveriş için 200 mil kazanacak. Böylelikle bir müşteri, 30 günde 6 bin mil kazanabilecek.

- Kampanyaya katılım şartları

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin “MIL” yazarak 4604’e SMS göndermesi veya www.carrefoursakart.com sitesinden “CarrefourSA-Türk Hava Yolları Kampanyaya Katıl” butonuna tıklayarak ilgili formu eksiksiz doldurması yeterli oluyor.

SMS göndererek kampanyaya dahil olan müşterilerin, katılım talebi yaptığı cep telefonuna onay SMS’i iletiliyor ve onay SMS’i alındıktan sonra yapılacak alışverişler de kampanya kapsamında değerlendiriliyor.

Müşterilerin, CarrefourSA-Türk Hava Yolları Mil kampanyasından faydalanabilmeleri için CarrefourSA Kart’a sahip olması ve Miles&Smiles Yolcu Programı üyesi olması gerekiyor. Bir CarrefourSA Kart/cep telefonu ile aynı anda sadece bir Miles&Smiles üyeliği ile eşleştirilebiliyor. Kampanya kapsamında eşleştirilen kart numaraları, kampanya boyunca değiştirilemiyor. Müşterilerin SMS göndererek talepte bulunduğu cep telefon numarası CarrefourSA Kart programında kayıtlı değilse, müşterinin CarrefourSA Kart üyelik sürecini başlatılıp, cep telefonu numarası CarrefourSA kartı ile eşleştiriliyor.

Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yüklemeleri, E-PIN harcamaları ve kuyum alışverişleri kampanya kapsamında olmadığından, kampanyaya konu alışveriş tutarı hesaplanırken dikkate alınmıyor. Carrefoursa.com ve CarrefourSA mobil uygulamasından yapılacak alışverişler, kampanyaya dahil edilmiyor. Kazanılan Türk Hava Yolları Miles&Smiles bonus milleri, takip eden ayın 3. iş gününde müşterinin ilgili Miles&Smiles üyelik numarasına yüklenecek.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
GÜNCELLEME - Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyonGÜNCELLEME - Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon
İstanbul'daki çocukların sütü İzmir'den gidecekİstanbul'daki çocukların sütü İzmir'den gidecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CarrefourSA' Türk Hava Yolları

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

Eski eşi yüzüne kezzap atmıştı... Acı haber geldi

Bakan Pakdemirli'den Pendik'teki orman yangınına ilişkin son dakika açıklaması

Pendik'teki orman yangına ilişkin flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.