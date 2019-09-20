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CarrefourSA alışverişleri, Türk Hava Yollarında mile dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

CarrefourSA, Türk Hava Yolları Miles&Smiles programı ile yaptığı iş birliği kapsamında kampanya koşullarına uygun tek seferde yapılacak 400 TL ve üzeri her alışverişe 200 mil hediye ederek 30 günde 6 bin mil kazanma fırsatı sağlıyor.Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, dünyanın en fazla ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları ile "Miles & Smiles" programı özelinde perakende sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir iş birliğine imza attı.İş birliği kapsamında firmanın müşterileri, firma marketlerinden CarrefourSA Kart ile tek seferde yapacakları 400 TL ve üzeri her alışveriş için 200 mil kazanacak.

CarrefourSA alışverişleri, Türk Hava Yollarında mile dönüşüyor

CarrefourSA, Türk Hava Yolları Miles&Smiles programı ile yaptığı iş birliği kapsamında kampanya koşullarına uygun tek seferde yapılacak 400 TL ve üzeri her alışverişe 200 mil hediye ederek 30 günde 6 bin mil kazanma fırsatı sağlıyor.
Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, dünyanın en fazla ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları ile "Miles & Smiles" programı özelinde perakende sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir iş birliğine imza attı.
İş birliği kapsamında firmanın müşterileri, firma marketlerinden CarrefourSA Kart ile tek seferde yapacakları 400 TL ve üzeri her alışveriş için 200 mil kazanacak. Böylelikle bir müşteri 30 günde 6 bin mil kazanabilecek.

Kampanyaya katılım şartları neler?
Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin “MIL” yazarak 4604’e SMS göndermesi veya www.carrefoursakart.com sitesinden “CarrefourSA - Türk Hava Yolları Kampanyaya Katıl” butonuna tıklayarak ilgili formu eksiksiz doldurması yeterli olmaktadır. SMS göndererek kampanyaya dahil olan müşterilerin, katılım talebi yaptığı cep telefonuna onay SMS’i iletilmekte ve onay SMS’i alındıktan sonra yapılacak alışverişler de kampanya kapsamında değerlendirilmektedir.
Müşterilerin, kampanyadan faydalanabilmeleri için CarrefourSA Kart’a sahip olması ve Miles&Smiles Yolcu Programı üyesi olması gerekmektedir. Bir CarrefourSA Kart/cep telefonu ile aynı anda sadece bir Miles&Smiles üyeliği ile eşleştirilebilmekte, kampanya kapsamında eşleştirilen kart numaraları, kampanya boyunca değiştirilmemektedir. Müşterilerin SMS göndererek talepte bulunduğu cep telefon numarası CarrefourSA Kart programında kayıtlı değilse, müşterinin kart üyelik sürecini başlatılıp, cep telefonu numarası kartı ile eşleştirilmektedir.
Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yüklemeleri, E-PIN harcamaları ve kuyum alışverişleri kampanya kapsamında olmadığından, kampanyaya konu alışveriş tutarı hesaplanırken dikkate alınmamakta, firmanın internet sitesi ve mobil uygulamasından yapılacak alışverişler, kampanyaya dahil edilmemektedir.
Kazanılan Türk Hava Yolları Miles&Smiles bonus milleri, takip eden ayın 3. iş gününde müşterinin ilgili Miles&Smiles üyelik numarasına yüklenecektir.

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