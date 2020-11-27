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CarrefourSA çalışma saatleri 2020... Yeni düzenlemeye göre CarrefourSA market açılış ve kapanış saatleri nedir?

27.11.2020 14:35 | Son Güncelleme:
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CarrefourSA çalışma saatleri 2020... Yeni düzenlemeye göre CarrefourSA market açılış ve kapanış saatleri nedir?

Kış aylarının gelmesiyle koronavirüs vakalarında da hızlı artışlar yaşanmaya başlandı. Bulaş sayısının azalması için alınan yeni tedbirler kapsamında birçok değişikliğe gidilirken, CarrefourSA'nın çalışma saatleri de güncellendi. Peki CarrefourSA market ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? İşte yeni düzenlemeye göre CarrefourSA'nın çalışma saatleri!

Ülkemizde koronavirüs vakalarının kış ayları ile birlikte artmasının ardından yeni yönetmelikler yayınlanarak, bulaş sayısını azaltmak için bazı tedbirler alındı. Vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği bakkal, market, AVM gibi gıda ürünlerinin satıldığı yerlerin çalışma saatleri tekrar güncellendi. CarrefourSA'nın hafta sonu çalışma saatleri hafta sonları en çok aranan konulardan birisi oldu. İşte güncel CarrefourSA çalışma saatleri...

CARREFOURSA'nın MARKETİN GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüs yasaklarının tekrar gündem olmasıyla birlikte, gıda alışverişlerini gerçekleştirmek için vatandaşlar CarrefourSA gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Yani düzenlemeye göre birçok bakkal, market ve vatandaşların yoğun olarak gittiği yerlere kısıtlama geldi. CarrefourSA marketleri saat kaçta açılıyor araştıran vatandaşlar, sokak kısıtlamasının olmadığı saatlerde alışverişlerini tamamlamak için bilgi almak istiyor. Yeni düzenleme ile birlikte BİM, A101, ŞOK, CarrefourSA, Migros gibi zincir marketler saat 10:00 itibari ile açılacak.

CARREFOURSA MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

20 Kasım’dan itibaren uygulamaya alınan bazı kısıtlamaların ardından vatandaşlar alışveriş yapacakları yerlerin çalışma saatlerini net olarak öğrenmek istiyor. Sabah saat 10:00'da açılan CarrefourSA saat kaçta kapanıyor? CarrefourSA'nın da çalışma saatleri yeni düzenlemeyle güncellendi ve sabah 10:00'da açılırken akşam 20:00'da kapalı kalacak.

MARKETLERİN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ!

Türkiye'nin dört bir yanında alınan tedbirlerden dolayı, 81 ilin tamamında kısıtlama uygulanarak, kısıtlamaya uymayanlar hakkında yasal işlemler resmi olarak başlatılmıştı. Bu süreçte yeni kısıtlamalara uymayan kişiler ceza almaya başladı. Özellikle gıda alışverişi için dışarı çıkan vatandaşlar, ceza almamak için marketlerin yeni çalışma saatlerinde alışverişlerini yapmak istiyor. Yurt genelinde uygulanan kısıtlama kararı ile içinde Migros, A101, ŞOK, BİM ve CarrefourSA'nın da olduğu zincir marketlerde çalışma saati 10:00 ve 20:00 olarak güncellendi.

Migros çalışma saatleri 2020... Yeni düzenlemeye göre Migros açılış ve kapanış saatleri nedir?Migros çalışma saatleri 2020... Yeni düzenlemeye göre Migros açılış ve kapanış saatleri nedir?
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BİM çalışma saatleri 2020... Yeni düzenlemeye göre BİM market açılış ve kapanış saatleri nedir?BİM çalışma saatleri 2020... Yeni düzenlemeye göre BİM market açılış ve kapanış saatleri nedir?


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