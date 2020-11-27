CarrefourSA çalışma saatleri 2020... Yeni düzenlemeye göre CarrefourSA market açılış ve kapanış saatleri nedir?

Ülkemizde koronavirüs vakalarının kış ayları ile birlikte artmasının ardından yeni yönetmelikler yayınlanarak, bulaş sayısını azaltmak için bazı tedbirler alındı. Vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği bakkal, market, AVM gibi gıda ürünlerinin satıldığı yerlerin çalışma saatleri tekrar güncellendi. CarrefourSA'nın hafta sonu çalışma saatleri hafta sonları en çok aranan konulardan birisi oldu. İşte güncel CarrefourSA çalışma saatleri...

CARREFOURSA'nın MARKETİN GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüs yasaklarının tekrar gündem olmasıyla birlikte, gıda alışverişlerini gerçekleştirmek için vatandaşlar CarrefourSA gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Yani düzenlemeye göre birçok bakkal, market ve vatandaşların yoğun olarak gittiği yerlere kısıtlama geldi. CarrefourSA marketleri saat kaçta açılıyor araştıran vatandaşlar, sokak kısıtlamasının olmadığı saatlerde alışverişlerini tamamlamak için bilgi almak istiyor. Yeni düzenleme ile birlikte BİM, A101, ŞOK, CarrefourSA, Migros gibi zincir marketler saat 10:00 itibari ile açılacak.