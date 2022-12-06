HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CarrefourSA çalışma saatleri nedir? CarrefourSA şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

CarrefourSA çalışma saatleri nedir? CarrefourSA şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ilk şubesini 1993 yılında açan ve Fransız devi olan Carrefour, Sabancı ile 1996 yılında gerçekleştirmiş olduğu işbirliği sonucunda ismini değiştirerek CarrefourSA yapmıştır. CarrefourSA açılış saatleri ve aynı zamanda kapanış saatleri alışveriş yapmak isteyenler tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. CarrefourSA çalışma saatleri arasında merak edilen diğer bir konu da marketin hafta sonu çalışma saatleri oluyor. CarrefourSA şubeleri saat kaçta açılıyor?

CarrefourSA çalışma saatleri nedir? CarrefourSA şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

CarrefourSA şubeleri açılış ve kapanış saatleri kadar merak edilen diğer bir konu "CarrefourSA hafta sonu saat kaça kadar açık?" konusu vatandaşlar tarafından öğrenilmek istenen ve araştırılan konulardan biridir. Türkiye genelinde 625 mağazası bulunan ve yaklaşık olarak 10 binin üzerinde çalışanı olan CarrefourSA mesai saatleri sürekli olarak sorgulanıyor. Hem hafta içi hem de hafta sonu olarak merak edilen CarrefourSA çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyen müşterileri yakından ilgilendiriyor.

CarrefourSA çalışma saatleri nedir?

Hemen her müşteri profiline uygun mağazaları olan CarrefourSA hafta sonu ve hafta içi fark etmeksizin vatandaşa hizmet veriyor. Özellikle yoğun bir hayat temposu içinde ve sıkışık zamanlarda alışveriş yapmak isteyenler CarrefourSA mesai saatlerini merak ediyor. Birden fazla segmentte hizmet veren CarrefourSA mesai saatleri şubelerin ve mağazaların konumuna göre değişiklik gösterse de genel olarak aynıdır.

CarrefourSA şubeleri saat kaçta açılıyor?

CarrefourSA açılış saati 08.00 ve 10.00 arasında değişir. Saat sabah 08.00 ila 10.00 arasında başlayan CarrefourSA mesai saatleri bitimine kadar hizmet vermeye devam eder. Vardiyalı sistemle çalışan mağaza çalışanları ve satış danışmanları öğle arası vermez. Bu nedenle CarrefourSA öğle arası saatleri arasında da hizmet vermeye devam eder. Bazı mağazalarda cuma günleri kapanma görülse de CarrefourSA cuma çalışma saatleri içerisinde herhangi bir kapanma olmadan mesai bitimine kadar çalışmaya devam eder.

CarrefourSA şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Haftanın her günü aynı saat aralığında hizmet veren market geniş anlamda hızla büyümeye devam etmekte. CarrefourSA kapanma saati genel olarak tüm şubelerde aynı olsa da bazı istisnai durumlardan dolayı şubelerin kapanış saati farklılık gösterebilir. Ancak CarrefourSA kapanış saati genel olarak 22.00 olarak belirlenmiştir ve mağazalar 22.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

CarrefourSA cumartesi pazar kaça kadar açık?

33 ayrı ülkede yaklaşık olarak 16 bin mağazaya sahip olan CarrefourSA Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezlerinden biridir. CarrefourSA hafta sonu çalışma saatleri hafta içi ile farklılık göstermez. Haftanın her günü aynı saat aralığında hizmet veren market her gün sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasında vatandaşa alışveriş imkânı sunar.

Pazar günü CarrefourSA açık mı?

Alışveriş ihtiyacını hızlı ve kolay bir şekilde sağlama imkânı sunan CarrefourSA geniş bir ürün yelpazesi sunar. Haftanın her günü olduğu gibi pazar günleri de CarrefourSA sabah saat 08.00 ila 10.00'dan akşam saat 22.00'a kadar açıktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İETT otobüsünde meşale yakıp yere attı! İBB'den açıklama geldiİETT otobüsünde meşale yakıp yere attı! İBB'den açıklama geldi
Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim... Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim...
Attığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür dilediAttığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür diledi
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri carrefoursa market

En Çok Okunan Haberler

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.