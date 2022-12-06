CarrefourSA çalışma saatleri nedir? CarrefourSA şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

CarrefourSA şubeleri açılış ve kapanış saatleri kadar merak edilen diğer bir konu "CarrefourSA hafta sonu saat kaça kadar açık?" konusu vatandaşlar tarafından öğrenilmek istenen ve araştırılan konulardan biridir. Türkiye genelinde 625 mağazası bulunan ve yaklaşık olarak 10 binin üzerinde çalışanı olan CarrefourSA mesai saatleri sürekli olarak sorgulanıyor. Hem hafta içi hem de hafta sonu olarak merak edilen CarrefourSA çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyen müşterileri yakından ilgilendiriyor.

CarrefourSA çalışma saatleri nedir?

Hemen her müşteri profiline uygun mağazaları olan CarrefourSA hafta sonu ve hafta içi fark etmeksizin vatandaşa hizmet veriyor. Özellikle yoğun bir hayat temposu içinde ve sıkışık zamanlarda alışveriş yapmak isteyenler CarrefourSA mesai saatlerini merak ediyor. Birden fazla segmentte hizmet veren CarrefourSA mesai saatleri şubelerin ve mağazaların konumuna göre değişiklik gösterse de genel olarak aynıdır.

CarrefourSA şubeleri saat kaçta açılıyor?

CarrefourSA açılış saati 08.00 ve 10.00 arasında değişir. Saat sabah 08.00 ila 10.00 arasında başlayan CarrefourSA mesai saatleri bitimine kadar hizmet vermeye devam eder. Vardiyalı sistemle çalışan mağaza çalışanları ve satış danışmanları öğle arası vermez. Bu nedenle CarrefourSA öğle arası saatleri arasında da hizmet vermeye devam eder. Bazı mağazalarda cuma günleri kapanma görülse de CarrefourSA cuma çalışma saatleri içerisinde herhangi bir kapanma olmadan mesai bitimine kadar çalışmaya devam eder.

CarrefourSA şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Haftanın her günü aynı saat aralığında hizmet veren market geniş anlamda hızla büyümeye devam etmekte. CarrefourSA kapanma saati genel olarak tüm şubelerde aynı olsa da bazı istisnai durumlardan dolayı şubelerin kapanış saati farklılık gösterebilir. Ancak CarrefourSA kapanış saati genel olarak 22.00 olarak belirlenmiştir ve mağazalar 22.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

CarrefourSA cumartesi pazar kaça kadar açık?

33 ayrı ülkede yaklaşık olarak 16 bin mağazaya sahip olan CarrefourSA Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezlerinden biridir. CarrefourSA hafta sonu çalışma saatleri hafta içi ile farklılık göstermez. Haftanın her günü aynı saat aralığında hizmet veren market her gün sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasında vatandaşa alışveriş imkânı sunar.

Pazar günü CarrefourSA açık mı?

Alışveriş ihtiyacını hızlı ve kolay bir şekilde sağlama imkânı sunan CarrefourSA geniş bir ürün yelpazesi sunar. Haftanın her günü olduğu gibi pazar günleri de CarrefourSA sabah saat 08.00 ila 10.00'dan akşam saat 22.00'a kadar açıktır.

