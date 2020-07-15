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CarrefourSA kurbanlık fiyatları 2020 Küçükbaş koyun ve büyükbaş hisse fiyatları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Büyük bir heyecanla Kurban Bayramı’nın gelmesini ve kurban kesme ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar CarrefourSA ‘nın 2020 yılı kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. CarrefourSA kurbanlık fiyatlarını 2020 yılı için ne kadar belirledi? Özellikle CarrefourSA küçükbaş koyun fiyatları kaç para olduğunu merak eden vatandaşlardan bazıları da CarrefourSA büyükbaş dana hisse fiyatlarını öğrenmeye çalışıyor. Her yıl olduğu gibi CarrefourSA bu yıl da 2020 kurbanlık fiyat listesini paylaştı.

CarrefourSA kurbanlık fiyatları 2020 Küçükbaş koyun ve büyükbaş hisse fiyatları

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla sevdikleriyle ve akrabalarıyla yan yana gelerek kurban ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımızı heyecan sardı. Koronavirüs salgınından dolayı kurban satış pazarlarına gitmeyi tercih etmeyen vatandaşlar CarrefourSA’nın web sitesi üzerinden, İslami kurallara göre kesilmiş ve hazırlanmış kurbanlık almayı düşünüyor. CarrefourSA kurbanlık fiyatları 2020 şeklinde araştırma yapanlar; CarrefourSA büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kaç para, CarrefourSA küçükbaş kurbanlık koyun /koç fiyatları ne kadar oldu şeklinde araştırmalar yapıyor.

Salgından dolayı insanlarla çok fazla temas etmeden, kasap hizmetlerine güvendikleri yerlerden kurbanlık almak isteyenler bu yıl marketlere yöneldi. Özellikle CarrefourSA gibi birçok yerde satış noktası bulunan büyük marketler vatandaşlar arasında kurbanlık fiyatları araştırılırken kulaktan kulağa duyulmaya başlandı. CarrefourSA’nın daha önce kurbanlık büyükbaş/küçükbaş satışını yaptığını duymayanların gündemi “CarrefourSA kurbanlık satışı mı yapıyor” sorusu oldu. İşte CarrefourSA büyükbaş kurbanlık hisse paketi 2020 fiyatları ve küçükbaş kurbanlık koç fiyatlarının kaç para olduğunun cevabı haberimizde..

CARREFOURSA BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2020

Yüzde yüz yerli besi ile kurban satışına başlayan CarrefourSA’nın 2020 yılı için büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları netleşti. 1/7 hisse ile büyükbaş kurbanlığın en az 20 kg olması şartı ile fiyatı 1.690 TL olarak belirlendi. Bir adet kurbanlık dananın kesilip kemiksiz hale getirilmesinden sonra, 1/7 oranında eşit hissesi ve sakatatları (karaciğer, böbrek ve yürek) bulunur.

A101 KURBANLIK FİYATLARI 2020

BİM KURBANLIK FİYATLARI 2020

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI 2020

CARREFOURSA KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK KOÇ KAÇ PARA 2020

Carrefoursa küçükbaş kurbanlık fiyatlarını 2020 yılı için güncelledi. En az 18 kg olacak şekilde kurbanlık kıvırcık koç fiyatı 1.540 TL olarak belirlendi. Carrefoursa Axcess kart ile ödeme yaptığınızda 100 TL indirim sağlayacak. Kurbanlık et ise 4 gün içinde adresinize teslim edilecek. Koli içerisinde kıvırcık koç gövdesinin 2 adet kol, 1 adet gerdan, 2 adet yarım kafes, 2 adet but ve sakatatları (karaciğer, böbrek ve yürek) bulunur.


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