CarrefourSA kurbanlık fiyatları 2020 Küçükbaş koyun ve büyükbaş hisse fiyatları

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla sevdikleriyle ve akrabalarıyla yan yana gelerek kurban ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımızı heyecan sardı. Koronavirüs salgınından dolayı kurban satış pazarlarına gitmeyi tercih etmeyen vatandaşlar CarrefourSA’nın web sitesi üzerinden, İslami kurallara göre kesilmiş ve hazırlanmış kurbanlık almayı düşünüyor. CarrefourSA kurbanlık fiyatları 2020 şeklinde araştırma yapanlar; CarrefourSA büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kaç para, CarrefourSA küçükbaş kurbanlık koyun /koç fiyatları ne kadar oldu şeklinde araştırmalar yapıyor.

Salgından dolayı insanlarla çok fazla temas etmeden, kasap hizmetlerine güvendikleri yerlerden kurbanlık almak isteyenler bu yıl marketlere yöneldi. Özellikle CarrefourSA gibi birçok yerde satış noktası bulunan büyük marketler vatandaşlar arasında kurbanlık fiyatları araştırılırken kulaktan kulağa duyulmaya başlandı. CarrefourSA’nın daha önce kurbanlık büyükbaş/küçükbaş satışını yaptığını duymayanların gündemi “CarrefourSA kurbanlık satışı mı yapıyor” sorusu oldu. İşte CarrefourSA büyükbaş kurbanlık hisse paketi 2020 fiyatları ve küçükbaş kurbanlık koç fiyatlarının kaç para olduğunun cevabı haberimizde..