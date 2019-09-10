CarrefourSA, Lezzet Arası restoranının 11’incisini Mersin’de açtı

CarrefourSA, Türkiye’de bir ilke imza atarak 2017 yılında hayata geçirdiği ’Lezzet Arası’ restoranının 11’incisini Mersinlilerin hizmetine sundu. Hipermarket içerisinde, insanların alışveriş yaparken, uygun fiyata karnını da doyurabileceği restoran, Mersinlilerden yoğun ilgi görüyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, alışverişi keyifli hale getirmek ve marketlerini yaşam alanı olarak konumlandırmak amacıyla müşterileriyle buluşturduğu restoranı Lezzet Arası’nı Mersin’deki hipermarketinde de hizmete açtı.

CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ve Şef Vedat Başaran, Palm City Alışveriş Merkezinde hizmet veren CarrefourSA hipermarket içerisinde açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören restoranın tanıtımını, düzenledikleri basın toplantısıyla yaptılar. “Keyifli alışverişin adresi olmak istiyoruz”

Satış Genel Müdür Yardımcısı Arpacı, toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin’de hiper, süper ve mini olmak üzere toplam 21 marketle hizmet verdiklerini söyledi. CarrefourSA’nın perakende sektöründe her zaman öncü olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayan Arpacı, Mersin’de ilk mağazalarını 1998’de açtıklarını belirterek, “Mersin’e bir vaat ve misyonla gelmiştik. Tek çatı altında uygun fiyat, çeşit, kaliteli ve güvenilir ürünleri sunmuştuk. Hala yenilikçi adımlarımızla hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Lezzet Arası açılışıyla beraber bambaşka bir tüketici deneyimi yaşatmak için marketimizi de yeniledik. ‘Bambaşka’ mottosuyla yola çıktık ve Carrefour hipermarketler olarak, keyifli, hesaplı, dijital alışverişin adresi olmak istiyoruz” dedi.

Keyifli alışverişe, başta Lezzet Arası olmak üzere taze gıda ve üretimini yüzde 100 kendilerinin yaptığı unlu mamulleri örnek gösteren Arpacı, “Bize has organik ürünlerimiz mevcut. Mersin’de ve başka bir yerde bulamayacağınız ürünleri burada bulabilirsiniz. Yenilediğimiz marketimizde yerli tohumdan üretilen yaş sebze-meyvelerin yer aldığı taze gıda reyonumuz var. Tazeliğe önem veriyoruz. Balık reyonumuz, keyifle alakalı iddialı olduğumuz başka bir reyon. Sezonda yaklaşık 80 çeşit balık sunabiliyoruz. Kasap reyonunda da iddialıyız. Tüketicilerimizin genelde bir mahalle kasabı vardır. Biz, yeni modelde o mahalle kasabı olmak istiyoruz. Uzman ekibimizle kaynağı belli ve yüzde 100 yerli besi etlerini satışa sunuyoruz. Ayrıca küçük ev aletlerinden elektroniğe, beyaz eşyadan tekstile ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini Mersinlilerle buluşturuyoruz” diye konuştu.

“Reyondan aldığınız balık ya da eti, ücretsiz pişirip masaya servis ediyoruz”

Lezzet Arası restoranlarının doğuş öyküsünü anlatan Arpacı, alışverişi keyifli hale getirmek için ünlü Şef Vedat Başaran ile yola çıktıklarını ve tüketicilere, uygun fiyata, taze, kaliteli ve güvenilir yiyeceklerin yer aldığı bir restoran tasarladıklarını anlattı. İlk pilot restoranı da 2017’de İstanbul Marmara Forum içindeki mağazada açtıklarını kaydeden Arpacı, “Bunu yaparken de kültürel dokunuşlardan uzak olmamamız gerekiyordu. Dünyaca ünlü Türk mutfağımız var. Lezzet Arası’nı kurgularken hem yeni trend hem de gelenekleri göz ardı etmememiz gerekiyordu. Böylece projeye başladık. Lezzet Arası’nda geleneksel mutfağın yanı sıra yöresel mutfak ve yeni trend olan seçme özgürlüğü var. Müşterilerimiz, balık ya da kasap reyonundan aldıkları ürünü, ücret ödemeden uzman personelimiz tarafından pişirme hizmeti gerçekleştirilip masaya servis ediliyor. Normal bir restoranda 50-60 lira ödeyerek yediğiniz bir levrek ya da çupraya burada 8,5 TL ödüyorsunuz. 100 liranın üzerinde ödeme yaptığınız bonfileyi bizde 16 TL’ye yiyebiliyorsunuz. Kaliteyle beraber uygun fiyatı da sunuyoruz. Ayrıca, Mersin’deki Lezzet Arası restoranında her gün 20 çeşit sulu yemek bulabiliyorsunuz. Öte yandan her ay bir hafta yöresel lezzetleri de tattırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.