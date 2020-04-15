Carrefoursa Ramazan Paketi 2020: Fiyatı ve içeriği nedir?

2020 yılının Ramazan ayının başlangıcına neredeyse 1 hafta kaldı. Haftasonları sokağa çıkma yasağının da olduğu düşünülürse alışverişi sona bırakmak istemeyenler Ramazan için erzak alışverişine başladıklar. Nitekim Carrefoursa gibi marketler de Ramazan paketi kampanyalarını açıklıyorlar. Peki Carrefour'un 2020 Ramazan paketinde neler var ve paketin fiyatı nedir?

CARREFOURSA RAMAZAN PAKETİ 2020

Carrefoursa mağazalarında farklı fiyatlarda 4 adet ramazan paketi bulabilirsiniz. İşte paketlerin fiyatları ve içerikleri...

Klasik Razan Kolisi = 49,90 TL

Safya Ayçiçek Yağı 1 lt

Baharım Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Duru Başbaşı Bulgur 1 kg

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Filiz Burgu Makarna 500 g

Tat Domates Salçası 430 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Mizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Keton Sakızlı Muhallebi 150 g

Pepsi Twist Kola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Süper Ramazan Kolisi = 79,90 TL

Safya Ayçiçek Yağı 1 Adet

Baharım Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 kg

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g

Kocatepe Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Arbella Burgu MAkarna 500 g

Tat Domates Salçası 850 g

Duru Haşlanmış Fasulye 850 g

Yurt Haşlanmış Nohut 800 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g

Helsan Helva 200 g

Ülker Çokokrem 180 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Kola 1 lt

Yedigün Portakal 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Mega Ramazan Kolisi = 99,90

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Adet

Baharım Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Tat Nohut 1 kg 8,5 mm

Torku Pilavlık Bulgur 1 kg

Torku Küp Şeker 750 g

Torku Toz Şeker 1000 g

Ofçay Binbirdirek Harman Çayı 1 kg

Kocatepe Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Arbella Burgu MAkarna 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Yurt Bezelye 830 g

Duru Haşlanmış Fasulye 400 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Binboğa Çiçek Balı 240 g

Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g

Helsan Helva 200 g

Ülker Çokokrem 180 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt

Pepsi Twist Kola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Lüks Ramazan Kolisi = 149,90

Yudum Ayçiçek Yağı 1 Adet

Yudum Egemden Yumuşak Sızma Zeytinyağı 500 ml

Zeki Osmancık Pirinç 1 kg

Tat Kırmızı Mercimek 1 kg

Tat Nohut 1 kg 8,5 mm

Torku Pilavlık Bulgur 1 kg

Torku Küp Şeker 750 g

Torku Toz Şeker 1000 g

Doğuş Gurme Çay 500 g

Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 48'li

Kocatepe Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1 kg

Nuhun Ankara Burgu Makarna 500 gx2

Filiz İrmik 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Yurt Bezelye 830 g

Duru Haşlanmış Fasulye 400 g

Dardanel Ton 160 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Binboğa Çiçek Balı 240 g

Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g

Helsan Helva 200 g

Ülker Çokokrem 180 g

Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 g

Arifoğlu Köfte Harcı 50 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Pakmaya Güllü Puding 85 g

Sarıkız Sade MAden Suyu 200 ml cam

Sarıkız C+Limon Maden Suyu 200 ml Cam

Aroma Şeftali - ELma %100 MEyve Suyu 1 lt

Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt

Pepsi Twist Kola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Standart Ramazan Paketi = 54,90

Bizim Ayçiçek 1 LT

Besler Un 1 KG

Torku Küp Şeker 750 Gr

Saray Tuz 750 Gr

Bizim Makarna Boncuk 500 Gr

Besler Pirinç Pilavlık 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Besler Domates Salça 830 Gr

Obaçay Demlik Karadeniz Poşet 483,2 Gr

Ülker Pötibör Bisküvi 175 Gr

Bizim Mutfak Çorba Mercimek 72 Gr

Büyük Ramazan Paketi = 109,90

Bizim Ayçiçek 1 Lt

Besler Un 1 Kg

Torku Toz Şeker 1 Kg

Saray Tuz 750 Gr

Bizim Mutfak Çorba Şehriyeli Tavuk 51 Gr, Mercimek 72 Gr 51 Gr-72 Gr

Filiz Burgu -Fiyonk -Arpa Şehriye 500 Gr

Besler Osmancık Pirinç 1 Kg

Besler Domates Salça 830 Gr

Obaçay Karadeniz Çayı 500 Gr

Marmarabirlik Siyah Zeytin Luks 411-460 Klb 500 Gr

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Besler Nohut 1 Kg

Horizon Pötibör Bisküvi 175 Gr

Besler Kırmızı Mercimek 1 Kg

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 Gr

İpek Bezelye 830 Gr

Alpella Fındık Kreması 400 Gr

Bağdat Pulbiber 40 Gr

Yuva Instant Hamur Maya 311 Gr

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ