CarrefourSA ve Chippin’den kolaylık sağlayacak işbirliği

CarrefourSA Tanı’nın geliştirdiği mobil sadakat uygulaması Chippin ile işbirliği yaptı. CarrefourSA müşterilerine tüm alışverişlerinde kullanabilecekleri Chippin uygulaması ile mobil ödeme kolaylığını sunuyor.

Teknolojinin gelişmesi ve yeni neslin artık telefonlarını her alanda kullanması ile birlikte dünyada ve Türkiye’deki şirketler de gelişmelere ayak uyduruyor. Artık cep telefonları vasıtasıyla ödeme yaparak cüzdanlarını taşımak istemeyenler için CarrefourSA, müşterilerine kasalarda kolaylık sağlamak adına Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı’nın geliştirdiği mobil ödeme yöntemi olan Chippin ile anlaşma yaptı. Uygulama CarrefourSA’nın tüm kasalarında müşterilerine mobil ödeme kolaylığının yanı sıra avantajlı kampanyalar sunuyor.

“Müşterilerimize her kanaldan ulaşmaya çalışıyoruz”

Müşterilerine her türlü kanaldan ulaşmak istediklerini dile getiren CarrefourSA CRM ve Pazaralama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi, “Biz zaten E-ticaret uygulamalarımızdan gelen müşteri trafiğinin yüzde 80’lere varan çok önemli bir kısmının mobil kanaldan geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu mobilin ve mobil ödemelerin hayatımızda çok önemli bir yer tuttuğunu fark ettik. Mobil ödeme yöntemleri - tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Buna hem E-ticaret hem de online alışveriş ortamlarında gördüğümüz gibi artık mobil ödeme yöntemlerinin fiziksel mağazalarda da bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlandığını görmeye başladık. Bu yüzden de Chippin uygulamasıyla iş birliğine gittik. İş birliğimiz doğrultusunda uygulamayı kullanan müşterilere ekstra indirimler ve puanlar sağlıyoruz. Müşteriler bu biriktirdikleri puanı bizim marketlerimizde kullanabildikleri gibi Chippin üyesi olan diğer üye iş yerlerinde de diledikleri gibi kullanabiliyorlar” dedi.