CarrefourSA’da Fırsat Cuması başladı

İSTANBUL,(DHA) - CARREFOURSA, yüzde 50’ye varan indirimlerin yer aldığı Fırsat Cuması’nı gece yarısı itibariyle internet sitesi üzerinden başlatırken, gün içinde tüm marketlerinde sürdüreceğini bildirdi.

CarrefourSA’nın Fırsat Cuması, internet sitesi ve marketlerinde başladı. Konuya ilişkin CarrefourSA tarafından yapılan açıklamada, "Alışveriş tercihini carrefoursa.com üzerinden yapanlar Fırsat Cuması kapsamında 23 Kasım’a kadar alışveriş yapmaksızın kazandıkları 25 TL değerinde alışveriş kodunu, 23 Kasım Cuma saat 00.00 itibarıyla başlayıp 26 Kasım Pazartesi saat 00.00’a kadar carrefoursa.com’da yaptıkları 150 TL üzerin alışverişlerde kullanabilecekler" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Fırsat Cuması ile CarrefourSA, 23-26 Kasım tarihleri arasında LG marka 4K UHD Smart Led TV’leri 2 bin lira indirimle 3 bin 699 liradan satışa sunuyor. Apple’ın 32 GB hafızaya sahip iPhone 7 modeli, bin TL indirimle 3 bin 499 TL’den ve 32 GB hafızaya sahip iPhone 6 modeli de 400 TL indirimle bin 999 TL’den 26 Kasım’a kadar Fırsat Cuması kapsamında satılıyor.