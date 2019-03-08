CarrefourSA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Üretici Pazarı

Bu iki konuyu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Üretici Pazarı'nda buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kartallıoğlu, "Nüfusumuzun yüzde 49'8'ini kadınlar oluşturuyor. İstihdam edilen kadınların sayısı yaklaşık 10 milyon olarak hesaplanıyor. Yani toplam nüfus içindeki istihdam oranlarına bakıldığında kadınların ancak yüzde 34,1'i çalışıyor. Bu çerçevede yüzde 36'sı kadın çalışanlardan oluşan bir marka olarak gücümüzü kadınlardan alıyor, kadın istihdamının artmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Üretici Pazarını değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak hem kadınların emeğine hem de yerli üretime azami ölçüde önem verdiklerini belirtti.

CarrefourSA, İstinye hipermarketinde kadın üretici ve çalışanların emeklerine dikkati çekmek amacıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar farklı ürünlerin yer aldığı Üretici Pazarı'nı açtı.

CarrefourSA, tohumdan yaş- sebze meyveye, yerli besiden balık ve deniz mahsüllerine kadar yerli üretime verdiği desteği , 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üreticilerin katılımıyla Üretici Pazarı kurarak taçlandırdı.

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın üreticilerin katılımıyla süt ürünlerinden organik içecek ve yiyeceklere kadar birçok ürünü Üretici Pazarı'nda müşterileriyle buluşturdu.

Kartallıoğlu, bu vesileyle kadın üreticilerin katılımıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar birçok ürünü müşterilerilerle buluşturduklarını dile getirerek, "Ülkemizin geleceği adına hem yerli üretimi hem de kadın üreticileri önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

CarrefourSA’nın Üretici Pazarı’na Pales, Antre Gourmet, Baltalı Gıda, Tipi Süt, Safi Organik, Doğaçlama Gıda, Juico, Meyaneru, Ümitköy Gurme, Beta Tea, Armutçuoğlu Organik, Bee’O ve Dicleli Gıda markalarının yanı sıra Devrek Güneşi Kadın Kooperatifi, Soma Kadın Atölyesi Kadın Kooperatifi, Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, Eldivan Kadın Kooperatifi, Seferihisar Hıdırlık Kadın Kooperatifi, İpekyolu Kadın Kooperatifi ve KEDV katıldı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Üretici Pazarı’na katılan markaların yöneticilerine bir teşekkür plaketi takdim etti.

