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  4. CarrefourSA’dan minik dostlara mama desteği

CarrefourSA’dan minik dostlara mama desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 16:23 | Son Güncelleme

, (Kurumsal Haberler)- Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu’na 2015 yılından bu yana destek veren CarrefourSA, bu kez de müşterileriyle birlikte hayvanlara mama yardımında bulundu.

CarrefourSA’dan minik dostlara mama desteği

İSTANBUL, (DHA), (Kurumsal Haberler)- Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu’na 2015 yılından bu yana destek veren CarrefourSA, bu kez de müşterileriyle birlikte hayvanlara mama yardımında bulundu.

CarrefourSA, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde başlattığı kampanya ile topladığı mamaları CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Kasa’nın katıldığı törenle HayKonFed’le birlikte sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülere teslim etti.

‘DOST HAREKETİ’ İLE MİNİK DOSTLARA DESTEK

CarrefourSA, 2015 yılından bu yana HayKonFed’in ‘Dost Hareketi’ projesine destek veriyor. Gerçekleştirdiği şenliklerle minik dostlara özel kulübeler inşa edip bu kulübeleri HayKonFed’le birlikte sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülerine bağışlayan CarrefourSA, böylelikle sokakta yaşayan hayvanların barınma sorununun çözülmesi için katkıda bulunuyor.

Türkiye’nin 52 şehrindeki 630 marketinde düzenlendiği kampanyalar sayesinde müşterileriyle birlikte HayKonFed’in sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülerine mama desteği veren CarrefourSA, aynı zamanda taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünlerini de HayKonFed’le birlikte önüllüleri aracılığıyla minik dostlara ulaşmasını sağlıyor.

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