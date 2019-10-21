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"Çarşaf kamuflajlı" kaçak kazıya jandarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

Biga ilçesinde bir evin bahçesini ipe astıkları çarşaflar ile kamufle ederek izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çarşaflarla kamufle ettikleri bahçede izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle iki şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Adliye köyünde bir evin bahçesinde çarşaflarla kısmen kapatılan alanda izinsiz kazı yapıldığını belirleyerek, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, iki kardeş S.E. ve N.E'yi, annelerinin evinin bahçesini kazarken gözaltına aldı. Bu kişilerin yanlarında iki kazma, iki kürek, balta ve iki şerit metre ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazı alanının, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordineli olarak inceleneceği bildirildi.

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Çanakkale çarşaf izinsiz kazı kaçak kazı

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