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Çarşaflı erkek saldırgan kurşun yağdırdı: 1 yaralı (Yeniden)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 07:07 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KAĞITHANE'de kaldırımda sohbet eden 3 kişiye çarşaf giymiş bir erkek tarafından silahla ateş açıldı.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KAĞITHANE'de kaldırımda sohbet eden 3 kişiye çarşaf giymiş bir erkek tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.
Olay, Ortabayır Mahallesi Feda Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda oturup sohbet eden 3 kişinin yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaklaştı. Çarşaf giydiği öğrenilen erkek saldırgan, 3 kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda, vücudunun birçok yerine mermi isabet eden 21 yaşındaki Tuğra Cihangir yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan Tuğra Cihangir, çevredeki vatandaşlar tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren Tuğra Cihangir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de delilleri topladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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