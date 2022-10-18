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  4. Çarşaflı genç kadınlara 'Gerici misiniz?' demişti! 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Çarşaflı genç kadınlara 'Gerici misiniz?' demişti! 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

18.10.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de çarşaf giyinen genç kızlara hakaret ettiği gerekçesiyle, hakkında ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen sanık Emel C.’nin yargılandığı dava karara bağlandı. 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Emel C. ''Pişmanım'' açıklamasını yaptı. Olayın olduğu gün Emel C., müştekilerin yanına gelerek, ''Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

Çarşaflı genç kadınlara 'Gerici misiniz?' demişti! 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Emel C. ve avukatı hazır bulundu. Taksim'de çarşaf giyinen genç kızlara hakaret ettiği gerekçesiyle, 2 ayrı suçtan 5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan sanık Emel C., 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık savunmasında, "Başıma bunu getirdiğim için çok pişmanım’’ dedi.

1 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın ‘terbiyesizlik yapma’, ‘pislik yapma’, ‘erkeksen gel yüzüme söyle’ şeklindeki sözlerinin, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide eder boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğunu belirterek, ‘hakaret’ suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmesini talep etti.
Açıklanan mütalaada ayrıca, sanığın müştekilere yönelik bu ‘ülkede kara çarşaf yasak’, ‘siz gericisiniz’, ‘gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar' şeklindeki sözlerinin kin ve nefrete tahrik amacını destekler mahiyette olduğu belirtilerek sanığın 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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‘’BAŞIMA BUNU GETİRDİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMANIM’’

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Emel C., ‘’Başıma bunu getirdiğim için çok pişmanım. Hiçbir şekilde aşağılama kastım yoktur. Beraatımı talep ederim’’ ifadelerini kullandı.

4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın ‘terbiyesizlik yapma’, ‘pislik yapma’, ‘erkeksen gel yüzüme söyle’ şeklindeki sözlerinin, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide eder boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğunu belirterek, ‘hakaret’ suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Sanık Emel C.’yi ayrıca 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan, suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi ve sosyal halini de dikkate alan mahkeme, sanığı neticeten 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşturduğunu da belirterek hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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''TÜRK MÜSÜNÜZ, ARAP MISINIZ?''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emel C.'nin 13 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde yürüyen ve çarşaf giyinen müştekiler Özlem B., Selva B. ve mağdur A.H.'ye, giyiniş tarzları sebebiyle hakaret ettiği anlatıldı. Şüpheli Emel C.'nin, müştekilerin yanına gelerek, ''Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar'' ifadelerini kullandığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Emel C.'nin ‘hakaret' ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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(İHA)

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