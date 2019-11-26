HABER

Çarşaflı kadına hakaret iddiası: 3 yıla kadar hapis istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:17 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA -EMİNÖNÜ'nde vapura binen Gizem K.'ye (23) çarşaflı olduğu gerekçesiyle hakaret ettiği öne sürülen Emine Ayfer T.

Özden ATİK / İstanbul, DHA -EMİNÖNÜ'nde vapura binen Gizem K.'ye (23) çarşaflı olduğu gerekçesiyle hakaret ettiği öne sürülen Emine Ayfer T. (71) hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2019 günü saat 13.00 sıralarında Kadıköy Polis Amirliği haber merkezini arayan Gizem K'nin kendisine çarşaflı olması nedeniyle bir kadının saldırdığını söyleyerek şikayetçi olduğu kaydedildi. İddianamede, şikayetçi Gizem K. olay günü Eminönü iskelesinde vapura bineceği sırada şüpheli Emine Ayfer T.'nin yanından geçerken kendisine hitaben, "Arabistan'a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz, bu ülkede işiniz ne?" dediğini, ayrıca şahsın yanından geçtiği esnada eli ile bel kısmını itekleyerek kendisine vurduğunu ve tekrardan aynı şekilde söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

ŞÜPHELİ İFTİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Şüpheli Emine Ayfer T. ise ifadesinde, Gizem K.'nin kendisine vurarak hızlıca içeri girdiğini, bunun üzerine kendisinin de "Ne oluyor, Arabistan'da mı yaşıyorsunuz?" dediğini, Gizem K.'yi Arap sandığını, darp etmediğini, iftira attığı için kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi. İddianamede, kamera görüntülerinin incelendiği, şüphelinin Gizem K.'ye sağ elinde bulunan poşet ile temas ettiğinin görüldüğü belirtildi. Savcılık Emine Ayfer T. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli Emine Ayfer T., iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Berfin Özek davasında moralleri bozan gelişmeBerfin Özek davasında moralleri bozan gelişme
Dikiz aynasında sakal tıraşı olduDikiz aynasında sakal tıraşı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Muharrem İnce'nin 'CHP içindeki çete' ifadesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

İnce söylemişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili flaş açıklama

Bakan, açık açık uyardı! 6 ay içinde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.