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Çarşaflı ve tüfekli erkek soyguncuyu, kuyumcu bant kesici ile kovdu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:42 | Son Güncelleme

BURSA'da çarşaf giyerek kuyumcuya giren pompalı tüfekli erkek soyguncu, dükkan sahibinin tezgahın üzerindeki bant kesiciyi fırlatmasıyla kaçtı.

Çarşaflı ve tüfekli erkek soyguncuyu, kuyumcu bant kesici ile kovdu

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da çarşaf giyerek kuyumcuya giren pompalı tüfekli erkek soyguncu, dükkan sahibinin tezgahın üzerindeki bant kesiciyi fırlatmasıyla kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çarşaf giyen 2 erkek soyguncu, otomobille Erikli Caddesi'nde bulunan Murat A.'ya ait kuyumcunun önüne geldi. Soygunculardan biri araçta beklerken, diğeri ise eline aldığı pompalı tüfekle kuyumcuya girdi. Soyguncu, tüfeği kuyumcu Murat A.'ya doğrultup, para istedi. Murat A. ise soyguncuya fırsat vermeden tezgahın üzerindeki bant kesiciyi fırlattı. Bunun üzerine dengesini kaybeden soyguncu, saatlerin bulunduğu vitrine çarptı. Vitrinin camları parçalanırken, kaçan soyguncu, araçta kendisini bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla uzaklaştı. Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine gelen polis, dükkan ve çevresindeki iş yerlerine ait yaklaşık 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Soyguncuların yakalanması için kent genelinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
BEŞİNCİ SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ
Bu arada, aynı kuyumcuya daha önce de 4 kez silahlı soygun girişiminde bulunulduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Çarşaflı ve tüfekli erkek soyguncuyu, kuyumcu bant kesici ile kovduÇarşaflı ve tüfekli erkek soyguncuyu, kuyumcu bant kesici ile kovduÇarşaflı ve tüfekli erkek soyguncuyu, kuyumcu bant kesici ile kovduÇarşaflı ve tüfekli erkek soyguncuyu, kuyumcu bant kesici ile kovdu

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