Çarşamba günlerini iple çekiyorlar

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali Osman Tatlısu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumdaki her kesim gibi engellilerin de mutlu olma hakkı bulunduğunu söyledi.

"Onlara mutlu olmayı öğretiyoruz. Bu yeterli değil ancak bir başlangıç. Daha fazla projeler yapmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğümüz engellilerin spor yapması konusunda ciddi projeler ortaya koyuyor. Engelli çocuklarımıza her hafta çarşamba günü farklı birer branşta ya da iki branşta deneyimli antrenörlerimiz eşliğinde belli antrenman programlarında spor yaptırıyoruz. Bu projeye 'Mutlu Çarşamba' diyoruz. Spor yapan engelli birey sayısını artırmalıyız. Söz konusu çalışmayı farklı günlere de yayacağız. Tüm engelli bireylerimiz çarşamba gününü iple çeker hale geldi. Bu da bizi mutlu ve memnun ediyor. Daha çok mutlu çarşambalar yaşamayı hedefliyoruz. Engelliler evlerine kapanmasın, spor yapmak için salonlarımıza gelsin. Biz her zaman hizmete hazırız."

- "Spor yapmaya başlayınca hayatım değişti"

Projeye katılan 27 yaşındaki bedensel engelli Fatih Turan ise her hafta çarşamba günü spor yapmaya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buradakileri ve buraya gelmeyi çok seviyorum. Spor salonlarına geldiğimiz çarşamba günlerini iple çekiyorum. Spor yapmaya başlayınca hayatım değişti. Biraz zayıfladım." diye konuştu.