“Çarşamba’yı sel aldı” sadece türkülerde kalacak

Yıllardır sele maruz kalan, hakkında “Çarşamba’yı sel aldı” türküsü yazılan Çarşamba Ovası’nda yapılacak çalışmalarla taşkın ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yapılan sunuma göre DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün Samsun’da 48 projesi bulunuyor. Bunların toplam proje tutarı 1 milyar 470 milyon TL. Önceki yıllar harcaması 258 milyon TL. Bu yıl ödemesi 33 milyon ve bu yıl harcaması 11 milyon TL. Halen devam eden 25, ihale aşamasında ise 10 proje var. 2019 yılı ödeneğinden 33 milyondan 11 milyonu kullanılmış durumda. Sunumda, Terme’de yaşanan sel felaketi hakkında da bilgiler yer aldı.

Terme’deki selin debisi saatte 1007 metreküp/saniye’ye kadar çıktı

22 Haziran’da meydana gelen yağışlar sonucu Terme ilçe merkezi ve mahalleleri sel afetine maruz kaldı. O tarihte Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan 24 saatlik toplam yağış değerlerine göre Kozluk bölgesinde metre kareye 75 kilo, Salıpazarı ilçesinde ise metre kareye 81 kilo yağış düştü. İstasyonlarda ölçülen anlık maksimum debilerde ise Terme Şeyhli Mahallesi 1007 anlık maksimum debi (metreküp/saniye), Mescitli Mahallesi 332 anlık maksimum debi ve Terme Çayı Gökçeli Mahallesi de 270 anlık maksimum debiye ulaştı.

Selde Terme ilçe merkezinde hasar gören duvarlar ile sol sahildeki eksik duvarlar olmak üzere toplam 2 km taşkın koruma duvarı ve 2 adet betonarme kemer taşıt köprüsü yapılacak.