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ÇARŞI İZİNİNE ÇIKAN ASKER DENİZE ATLAYIP HAYAT KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:28 | Son Güncelleme

Haber - Kamera:  Zeki GÜNAL / İstanbul, DHA Beyoğlu'nda denize düşen genç kadını, çarşı iznindeki asker kurtardı.

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul, DHA
Beyoğlu'nda denize düşen genç kadını, çarşı iznindeki asker kurtardı. İskeleye çıkarılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay dün saat 12:00'de yaşandı. Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nda askerlik yapan Onbaşı Fırat Kapağan çarşı izinine çıkıp geldiği Karaköy Sahili'nde arkadaşlarıyla gezmeye başladı. Bu sırada denize düşen genç kadını gören Fırat Kapağan denize atladı. Fırat Kapağan, anında müdahalesiyle açığa doğru sürüklenen ve boğulmak üzere olan kadını kurtardı. Daha sonra denize atlayan 14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü Kürdi'nin yardımıyla da genç kadın denizden çıkarıldı. Kısa süre baygınlık geçiren 19 yaşındaki kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Adının Yağmur olduğu söyleyen kadın, kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. Denize atlayıp kadını kurtaran Fırat Kapağan, "Ben arkadaşlarımla oturuyudum. Sohbet ediyorduk, kız da orada oturuyordu bir baktım kız denize düşmüş boğuluyordu. Ben de üstümü bile çıkarmadan atladım, kızı biraz kenara getirdim. Daha sonra yardım için atlayıp gelen arkadaşla beraber çıkardık" dedi. 14 yaşındaki Suriyeli, Hüsnü Kürdi " Biz burada yüzüyorduk kız atladı. Önce bir kişi kurtarmak için atladı sonra ben de atladım, kurtardık iskeleye çıkardık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Denizden çıkarılan genç kadın
-Sağlık ekipleri
-Toplanan vatandaşlar
-Sağlık ekiplerinin genç kadını ambulansa götürmesi
-Bir görgü tanığı ile röportaj
-Kadının denize düştüğü yer
-Fırat Kapağan ile röportaj
-Suriyeli Kürdi ile röportaj
-Genel ve detaylar

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