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Çarşı izninde denizde boğulan asker toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 18:58 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ’de çarşı izni sırasında serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan Piyade Er Yasin Kumuz(20), memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünde toprağa verildi.

Çarşı izninde denizde boğulan asker toprağa verildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- KIRKLARELİ’de çarşı izni sırasında serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan Piyade Er Yasin Kumuz(20), memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünde toprağa verildi.
Tekirdağ’da vatani görevini yapan ve dün çarşı izni sırasında arkadaşlarıyla Kırklareli Demirköy Beğendik Plajı’nda denize giren Piyade Er Yasin Kumuz, boğularak yaşamını yitirdi. 2 aylık asker olduğu öğrenilen Yasin Kumuz’un cenazesi, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki evinin önünde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere Zonguldak’ın Ereğli ilçesine Karakavuz köyüne gönderildi. Köy meydanındaki cenaze namazına Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu, askeri erkan ve yakınları katıldı. Yasin Kumuz, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
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Çarşı izninde denizde boğulan asker toprağa verildiÇarşı izninde denizde boğulan asker toprağa verildiÇarşı izninde denizde boğulan asker toprağa verildiÇarşı izninde denizde boğulan asker toprağa verildi

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