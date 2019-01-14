"Çarşı Kadın" taraftar grubundan öğrencilere yardım

Beşiktaş'ın "Çarşı Kadın" taraftar grubu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 okula gönderdiği yardımlarla bin 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye destek verdi.

Beşiktaş'ın "Çarşı Kadın" taraftar grubu, sosyal medya üzerinden yaptığı kampanyalar ile Türkiye genelinde binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşıyor.

İş adamları ve ünlü isimlerin de destek verdiği kampanyalar ile ekim ayından itibaren ülke genelinde eğitim veren 220 okula 480 koli yardım gönderen Çarşı Kadın, son olarak Doğubayazıt'a bir tır dolusu giyim ve kırtasiye gönderdi.

Çoğunluğu bot, mont, atkı ve bereden oluşan yardımlar, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla daha önce belirlenen 15 okulda eğitim gören bin 100 öğrenciye ulaştırıldı.

İlk olarak Hüsnü Mehmet Özyeğin İlk ve Ortaokuluna gelen Çarşı Kadın taraftar grubu üyelerini, öğrenciler tezahüratlarla karşıladı.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren taraftar grubu üyeleri, daha sonra yardımların yapılacağı diğer okullara geçti.

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