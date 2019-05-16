HABER

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Ayhan Güner silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda geçtiğimiz salı günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce Çarşı grubu liderlerinden Alen Markanyan'ı bacağından vuran Harun Dulkara, aynı taraftar grubundan Turgut Kubilay Koçhan ile 'yan bakma' nedeniyle tartışmaya başladı.

ayhann

İkili arasındaki kavganın büyümesi üzerine Turgut Kubilay Koçhan bir börekçiden bıçak alıp dışarıya çıktığı sırada Harun Dulkara yanında bulunan silahı ateşledi. İkiliyi de tribünlerden tanıyan Ayhan Güner kavgayı ayırmak istediği sırada bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

genis-haber-carsi-grubu-liderlerinden-ayhan-gunere-silahli-saldiri-kamerada_9814_dhaphoto2

Olaydan kısa bir süre sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Harun Dulkara yakalanarak gözaltına alındı. Dulkara, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayhan Güner'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DHA


'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Red Bull Basement Festival kapsamında bozuk eşyalar tamir edilecekRed Bull Basement Festival kapsamında bozuk eşyalar tamir edilecek
Güvenli seyahat için 7 öneriGüvenli seyahat için 7 öneri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş çarşı ayhan güner

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü!

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 26 yorum
Bu tinersporda hiç aksiyon bitmiyor...
@murat_gorecki_1980 fetocu himmetçiler geri verin fetoyla kazandınız uefa kupasını
CHP liderine saldıran inek hırsızını serbest bırakırsan bu saldırıların önünü de açarsınız..
Tribünlerdeki muhalif sesleri kısmak için yapılmış zavallı bir saldırı.
yaptıranıda ve yapanın kim olduğunu tahmin etmek hiçte zor değil bunu yapanlar sandığa gömüleceksiniz
@kuntay1975 ekrem yaptırdı diyon yani
cok haklısın... OY WERENİ İNEK GÖSTERME hem terör destekçisi, hem oy HIRSIZI derken şimdide bu tarz olaylar... GÖMÜLECEKLER SANDIĞA WE BU DEFA CALAMAYACAKLAR...
Vuranın face sayfasına bakın sözde hedef şaşırtıcaklar yemezler ters kolpaları artık kimse yemiyor HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
Vuranın face sayfasına bakın sözde hedef şaşırtıcaklar yemezler ters kolpaları artık kimse yemiyor HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK İYİLİK DÜRÜSTLÜK İNSANLIK KAZANACAK
@kuntay1975 sol kesimde senini gibi embesiller nasıl var oluyor anlamak mümkün değil..
Süngerleşmiş bir beyin taşıyorsunuz bayım. Acil olarak değiştirmenizi tavsiye ederim
Kılıçdaroğlu' na yapılan saldırının yeni bir halkası..
Mafya siyaset iç içe muhalif taraftara gözdağı verdiklerini sanıyorlar stadlar susmaz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.