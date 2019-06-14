BURSA/BALIKESİR (AA) - MUSTAFA YILMAZ/HAKAN FİRİK - Babalar Günü için alışveriş tercihini çarşı ve pazarlardan yana kullanan vatandaşların gömlek, tişört, parfüm, takı ve saat gibi hediyelik ürünlere gösterdiği ilgi esnafın yüzünü güldürüyor.

Bursa'da tarihi Kapalı Çarşı başta olmak üzere pek çok dükkanda özel kampanyalar hazırlandı. Çarşıda, Babalar Günü'ne özel kampanyalarla gömlek ve tişörtler 20-100, parfümler 30-500, gümüş yüzükler, bileklik ve kolyeler 60-300 liraya, saatler ise 400 liradan başlayan fiyatlara satılıyor.

Çarşı esnafından Akif Hocaoğlu, Babalar Günü hareketliliğinin, Anneler Günü, Sevgililer Günü ya da yılbaşı kadar olmadığını söyledi.

Babalar Günü'ne iki gün kala çarşının nispeten hareketli olduğunu belirten Hocaoğlu, şöyle konuştu:

"Hareketlilik devam ediyor ama bizim Türk insanı son günlere bıraktığı için işini, biz özellikle hafta sonu yani cumartesi günü yoğunluk olmasını bekliyoruz. Bayram tatilini yeni atlattığımız için biraz durgunluk olsa da beklentimiz var. Babalar Günü'nde insanların hediye tercihi açısından saat iyi bir seçenek oluyor. 400-500 liradan başlayarak binlerce liraya kadar ürünlerimiz bulunuyor ancak genelde babalara bin lira civarındaki saatler daha çok alınıyor."