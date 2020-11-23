HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çarşı sokağa döküldü

Çarşı sokağa döküldü

23.11.2020 16:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tırnakçılık yönetimiyle esnafı dolandırmaya çalışan ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kadın şüpheli yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tırnakçılık yönetimiyle esnafı dolandırmaya çalışan ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kadın şüpheli yakalandı. İnegöl’e dışarıdan gelen bu kişiler her seferinde yakalandıklarında ortalığı birbirine katmaya devam ediyor.
Kuyumcular çarşısı ile kapalı çarşıda esnafı ve vatandaşları tırnakçılık yöntemiyle dolandırılmaya çalışanların olduğu ihbarını alan İnegöl emniyeti harekete geçti. Olay yerine asayiş ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Karşılarında polisi gören kadınlar ve çocuklar ortalığı birbirine kattı. Ekiplere güçlük çıkaran şahıslar çevredekilere de saldırmaya kalktı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis gönderildi. Gelen ekipler tarafından esnafı dolandırmaya kalkan kadınlar ve çocuklar ekip arabasına güçlükle de olsa bindirildi. Çevredeki vatandaşlar olan biteni film gibi izledi.
Gözaltına alınan kadınlar emniyete götürülürken, şüphelilerin ilçeyi mesken tutması herkesi bıktırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Canan Kaftancıoğlu hakkında mahkemeden flaş kararCanan Kaftancıoğlu hakkında mahkemeden flaş karar
İzlenme rekorları kırdı: Kayıp kedinin eve dönüş anı...İzlenme rekorları kırdı: Kayıp kedinin eve dönüş anı...
1/

En Çok Okunan Haberler

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Milli Saraylar'dan 'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' haberiyle ilgili açıklama

'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' iddiasına yanıt

Aydın'da heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu

Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Batman'da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücünün burnu bile kanamadı

Batman'da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücünün burnu bile kanamadı

Nesli tehlike altındaki caretta caretta başından zıpkınla vurulmuş halde bulundu

İnsanlık dışı görüntü! Bu halde bulundu

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Arınç’a tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.