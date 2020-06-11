Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teklifi TBMM’de Kabul Edildi

Çarşı ve Mahalle Bekçileri teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni yasaya göre bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek. Mahalle bekçileri emniyet ve jandarmaya bağlı olarak istihdam edilecek ve silah taşıyabilecek.

Göreve seçilecek bekçilerin Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartlara uyması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı, bu kolluk gücü birimi için eğitim, yaş, sağlık gibi özel şartları yönetmelikle belirleyecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarına İçişleri Bakanlığı yönetmeliğiyle belirlenen esaslara göre sınav uygulanacak. Sınavlarda başarılı olanlar, emniyet ve jandarma teşkilatlarına aday memur olarak atanacak.

İçişleri Bakanlığı’na göre bekçi adayları 3 ay eğitim, ardından 2 ay saha eğitimi alacak. Adayların yüzde 20’si üniversite mezunu olacak.

Türkiye’de mahalle bekçilerinin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanıyor. Ancak muhalefet, kısıtlı eğitimle kolluk güçleri arasına katılacak bekçilerin hak ihlallerine neden olmasından endişe ediyor.