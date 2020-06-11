HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teklifi TBMM’de Kabul Edildi

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teklifi TBMM’de Kabul Edildi

11.06.2020 16:29 | Son Güncelleme

Çarşı ve Mahalle Bekçileri teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni yasaya göre bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek. Mahalle bekçileri emniyet ve jandarmaya bağlı olarak istihdam edilecek ve silah taşıyabilecek

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teklifi TBMM’de Kabul Edildi

Çarşı ve Mahalle Bekçileri teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni yasaya göre bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek. Mahalle bekçileri emniyet ve jandarmaya bağlı olarak istihdam edilecek ve silah taşıyabilecek.

Göreve seçilecek bekçilerin Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartlara uyması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı, bu kolluk gücü birimi için eğitim, yaş, sağlık gibi özel şartları yönetmelikle belirleyecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarına İçişleri Bakanlığı yönetmeliğiyle belirlenen esaslara göre sınav uygulanacak. Sınavlarda başarılı olanlar, emniyet ve jandarma teşkilatlarına aday memur olarak atanacak.

İçişleri Bakanlığı’na göre bekçi adayları 3 ay eğitim, ardından 2 ay saha eğitimi alacak. Adayların yüzde 20’si üniversite mezunu olacak.

Türkiye’de mahalle bekçilerinin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanıyor. Ancak muhalefet, kısıtlı eğitimle kolluk güçleri arasına katılacak bekçilerin hak ihlallerine neden olmasından endişe ediyor.

‘‘Gece Kartalları’’ adı verilen bekçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle İstanbul’da 2017 yılının Ağustos ayında, hükümete karşı düzenlenen darbe girişiminin ardından sokaklarda devriye gezmeye başlamıştı.

Reuters haber ajansına göre emniyet istatistikleri, geçen yıl Türkiye’deki polis sayısının yüzde 7,9 artarak 260 binin üzerine, bekçi sayısının da iki kat artarak 21 bine çıktığını gösteriyor.

İçişleri Bakanlığı, uygulama başladığından beri ülke genelinde evlere girilmek suretiyle yapılan hırsızlıkların günlük oranının yüzde 47 azaldığını belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı
Güpegündüz parkta cinayet! Kurşun yağdırdılarGüpegündüz parkta cinayet! Kurşun yağdırdılar
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 40 indirim geliyor

Yüzde 40 indirim geliyor

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Mayolu halleri dikkat çekti! Aşk tazelediler

Mayolu halleri dikkat çekti! Aşk tazelediler

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Diğer Haberler
Eskişehir'de adeta insan seli yaşanıyor

O ilimizde insan seli!

Kadıköy belediye binasında intihar girişimi

Kadıköy belediye binasında intihar girişimi

Fuat Oktay duyurdu! Artık herkes tek tıkla ulaşabilecek

Fuat Oktay duyurdu! Artık herkes tek tıkla ulaşabilecek

TBMM'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

TBMM'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Sivas'tan çok acı haber! Cesetlerine ulaşıldı

Sivas'tan çok acı haber! Cesetlerine ulaşıldı

CHP'den infaz kanununun iptali için AYM'ye ikinci başvuru

CHP'den flaş karar! AYM'ye başvurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.