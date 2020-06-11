Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teklifi TBMM’de Kabul Edildi

Çarşı ve Mahalle Bekçileri teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni yasaya göre bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek. Mahalle bekçileri emniyet ve jandarmaya bağlı olarak istihdam edilecek ve silah taşıyabilecek.
Göreve seçilecek bekçilerin Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartlara uyması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı, bu kolluk gücü birimi için eğitim, yaş, sağlık gibi özel şartları yönetmelikle belirleyecek.
Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarına İçişleri Bakanlığı yönetmeliğiyle belirlenen esaslara göre sınav uygulanacak. Sınavlarda başarılı olanlar, emniyet ve jandarma teşkilatlarına aday memur olarak atanacak.
İçişleri Bakanlığı’na göre bekçi adayları 3 ay eğitim, ardından 2 ay saha eğitimi alacak. Adayların yüzde 20’si üniversite mezunu olacak.
Türkiye’de mahalle bekçilerinin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanıyor. Ancak muhalefet, kısıtlı eğitimle kolluk güçleri arasına katılacak bekçilerin hak ihlallerine neden olmasından endişe ediyor.
‘‘Gece Kartalları’’ adı verilen bekçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle İstanbul’da 2017 yılının Ağustos ayında, hükümete karşı düzenlenen darbe girişiminin ardından sokaklarda devriye gezmeye başlamıştı.
Reuters haber ajansına göre emniyet istatistikleri, geçen yıl Türkiye’deki polis sayısının yüzde 7,9 artarak 260 binin üzerine, bekçi sayısının da iki kat artarak 21 bine çıktığını gösteriyor.
İçişleri Bakanlığı, uygulama başladığından beri ülke genelinde evlere girilmek suretiyle yapılan hırsızlıkların günlük oranının yüzde 47 azaldığını belirtiyor.