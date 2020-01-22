HABER
  4. Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni görevler

Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni görevler

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekilleri, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "Çarşı ve mahalle bekçilerinin, görevlerini hukuk devletine uygun şekilde yapmasını kanunla teminat altına almış oluyoruz" - "Bekçiler, 2018 eylül ayından bugüne kadar 3 bin 643 hırsızlık olayına müdahalede bulundu. 1032 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi"

SİNAN USLU - AK Parti milletvekilleri, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bekçilerin, görevlerini hukuk devletine uygun şekilde yapmasını kanunla teminat altına almış oluyoruz." dedi.

Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin 18 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Son dönemlerde çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili ciddi istihdam ortaya koyduk ve bununla ilgili toplumun huzur ve refahı için önemli mesafeler kat edildi." diye konuştu.

Teklifle, 1966'da çıkan kanunun güncelleneceğini dile getiren Muş, 2016 ve sonrasında yapılan atamalarla toplam 21 bin 300 civarında çarşı ve mahalle bekçisinin emniyet teşkilatında görev yaptığını belirtti.

- Atama müjdesi

Muş, 8 bin 200 civarında çarşı ve mahalle bekçisinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2020 yılı içinde atamasının yapılacağını bildirdi.

Çarşı ve mahalle bekçisi mekanizmasının önemine dikkati çeken Muş, çarşı ve mahalle bekçilerinin, 2018 eylül ayından bugüne kadar 3 bin 643 hırsızlık olayına müdahalede bulunduğunu vurguladı.

Bu kapsamda 1032 kayıp çocuğun bulunarak ailelerine teslim edildiği bilgisini aktaran Muş, "18 yaş üstü 3 bin 154 kayıp şahıs bulundu ve aileleriyle buluşturuldu. 58 bin 168 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı. 237 kilogram eroin, uyuşturucu, esrar, bonzai gibi maddeler ile 28 bin 679 uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 uzun namlulu silah, 2 bin tabanca, 761 av tüfeği, 5 EYP, 6 el bombası, 21 bin 223 mermi ve av tüfeği kartuşu, 3 bin 17 kuru sıkı tabanca, 3 bin 242 tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi. Buradaki rakamlar aslında çarşı ve mahalle bekçiliğinin ne kadar önemli bir alanı doldurduğunu ve etkin bir vazife yaptığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

- Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım görevi

Kanun teklifiyle, 1966'dan bugüne kadar uygulanan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun revize edileceğini söyleyen Muş, teklifte çarşı ve mahalle bekçilerinin istihdamına ilişkin usul ve esasların yer aldığını dile getirdi.

Teklifte, çarşı ve mahalle bekçilerinin halka yardım görevlerinin sıralandığını, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için yapacağı işlem ve görevlerin yer aldığını söyleyen Muş, "Çarşı ve mahalle bekçileri, akşam güneşin batışından sabah doğuşuna kadar görevli oldukları mıntıka içinde bu vazifelerini icra edecekler." dedi.

Bekçilerin, önleyici ve koruyucu görevleri yerine getireceklerini, önemli bir görevlerinin de bulundukları mıntıka içinde devriye atmak olduğunu belirten Muş, "Kanun teklifiyle çarşı ve mahalle bekçileri, kimliklerini ibraz etmek suretiyle vatandaşlarımızdan kimlik sorabilecekler. Bu yetkiyi kanun teklifiyle kendilerine vermiş olacağız. Bu daha önce yönetmelikteydi, kamuoyunda bir tartışma vardı. Bunu kanunla düzenleme altına almış olacağız." şeklinde konuştu.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin adli görevlerinin de olacağını söyleyen Muş, bunların, suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, oradaki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak ile ortadan kaldırılmasını engellemek olduğunu aktardı.

Bekçilerin, suçluları gözaltına alarak genel kolluk kuvvetine bildireceğini anlatan Muş, teklifle, daha önce polisle beraber çalışan çarşı ve mahalle bekçilerine jandarmayla da çalışma imkanı getirileceğini kaydetti.

- "Bekçiler kimlik sorar mı, soramaz mı" tartışması

Bekçilerin, aranan şahısları yakalama ve bunu genel kolluk kuvvetine bildirme görevlerini ifa edeceğini dile getiren Muş, "Kanun 1966'da çıktı, bunu günümüze uyarlıyoruz, çeşitli değişiklikler var. Ana görevleri bu saydığım alanlar. Kanun, günümüze revize edilecek." dedi.

"Bekçiler kimlik sorar mı, soramaz mı" tartışmasını hatırlatan Muş, şunları kaydetti:

"Yönetmelikte kimlik sormayla alakalı yetkileri vardı, sonra bu yönetmelikte olduğu için biliyorsunuz yargıya taşındı. Biz bunu kanunla hüküm altına alıyoruz. Görev yapan çarşı ve mahalle bekçimize, kendi kimliğini önce ibraz etmeleri ve makul bir sebep gördükleri anda vatandaşlarımızı durdurup kimlik sorma yetkisini veriyoruz. Çünkü çarşı ve mahalle bekçileri, 58 bin aranan şahıs hakkında işlem yapmış.

Bunlar hep vatandaşımızın ve toplumumuzun huzur ve refahı için yapılan uygulamalardır. EYP'ler, el bombaları, kalaşnikoflar ele geçirildi. Düşünün, bunlar yakalanmamış olsa Allah muhafaza toplumda nasıl olaylar meydana gelebilir, nasıl sonuçlar ortaya çıkabilirdi? Bu anlamda bekçilerin, görevlerini hukuk içinde, hukuk devletine uygun şekilde yapmasını kanunla teminat altına almış oluyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçtiAnkara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti
Bakan Soylu: 2020'de ana hedef, uyuşturucuyla topyekun seferberlikBakan Soylu: 2020'de ana hedef, uyuşturucuyla topyekun seferberlik
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ak parti milletvekilleri kanun teklifi Meclis Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Son dakika... Bekçilere kimlik sorma yetkisi geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

MHP'li Sefer Aycan: Sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmalı

Meclis'ten hükümete seslendi: Uygulama kaldırılmalı

Adalet Bakan Abdülhamit Gül'den Metin İyidil açıklaması

Bakan Gül'den Metin İyidil açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.