Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni görevler

SİNAN USLU - AK Parti milletvekilleri, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bekçilerin, görevlerini hukuk devletine uygun şekilde yapmasını kanunla teminat altına almış oluyoruz." dedi. Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabirine anlattı. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin 18 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Son dönemlerde çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili ciddi istihdam ortaya koyduk ve bununla ilgili toplumun huzur ve refahı için önemli mesafeler kat edildi." diye konuştu. Teklifle, 1966'da çıkan kanunun güncelleneceğini dile getiren Muş, 2016 ve sonrasında yapılan atamalarla toplam 21 bin 300 civarında çarşı ve mahalle bekçisinin emniyet teşkilatında görev yaptığını belirtti. - Atama müjdesi Muş, 8 bin 200 civarında çarşı ve mahalle bekçisinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2020 yılı içinde atamasının yapılacağını bildirdi.

Çarşı ve mahalle bekçisi mekanizmasının önemine dikkati çeken Muş, çarşı ve mahalle bekçilerinin, 2018 eylül ayından bugüne kadar 3 bin 643 hırsızlık olayına müdahalede bulunduğunu vurguladı. Bu kapsamda 1032 kayıp çocuğun bulunarak ailelerine teslim edildiği bilgisini aktaran Muş, "18 yaş üstü 3 bin 154 kayıp şahıs bulundu ve aileleriyle buluşturuldu. 58 bin 168 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı. 237 kilogram eroin, uyuşturucu, esrar, bonzai gibi maddeler ile 28 bin 679 uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 uzun namlulu silah, 2 bin tabanca, 761 av tüfeği, 5 EYP, 6 el bombası, 21 bin 223 mermi ve av tüfeği kartuşu, 3 bin 17 kuru sıkı tabanca, 3 bin 242 tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi. Buradaki rakamlar aslında çarşı ve mahalle bekçiliğinin ne kadar önemli bir alanı doldurduğunu ve etkin bir vazife yaptığını göstermektedir." ifadelerini kullandı. - Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım görevi Kanun teklifiyle, 1966'dan bugüne kadar uygulanan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun revize edileceğini söyleyen Muş, teklifte çarşı ve mahalle bekçilerinin istihdamına ilişkin usul ve esasların yer aldığını dile getirdi.

Teklifte, çarşı ve mahalle bekçilerinin halka yardım görevlerinin sıralandığını, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için yapacağı işlem ve görevlerin yer aldığını söyleyen Muş, "Çarşı ve mahalle bekçileri, akşam güneşin batışından sabah doğuşuna kadar görevli oldukları mıntıka içinde bu vazifelerini icra edecekler." dedi. Bekçilerin, önleyici ve koruyucu görevleri yerine getireceklerini, önemli bir görevlerinin de bulundukları mıntıka içinde devriye atmak olduğunu belirten Muş, "Kanun teklifiyle çarşı ve mahalle bekçileri, kimliklerini ibraz etmek suretiyle vatandaşlarımızdan kimlik sorabilecekler. Bu yetkiyi kanun teklifiyle kendilerine vermiş olacağız. Bu daha önce yönetmelikteydi, kamuoyunda bir tartışma vardı. Bunu kanunla düzenleme altına almış olacağız." şeklinde konuştu. Çarşı ve mahalle bekçilerinin adli görevlerinin de olacağını söyleyen Muş, bunların, suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, oradaki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak ile ortadan kaldırılmasını engellemek olduğunu aktardı.