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Çarşı ve mahalle bekçileriyle sokaklar artık daha huzurlu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Ankara’da, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte sokaklar daha huzurlu hale geldi.Bekçiler sayesinde hırsızlık başta olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçlar, 2019’un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü.

Ankara’da, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte sokaklar daha huzurlu hale geldi.
Bekçiler sayesinde hırsızlık başta olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçlar, 2019’un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü. Özellikle aynı dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama olay sayısındaki düşüş yüzde 16’yı buldu. Ayrıca 2018 yılı Eylül ayından bugüne kadar 11 milyon 703 bin 894 şahıs bekçilerce sorgulanırken 12 bin 648 aranan şahıs yakalandı.
Çarşı ve Mahalle Bekçileri geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması için etkin bir şekilde görev yapıyor. 2016 yılı Haziran ayı itibariyle İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin ve Hakkari olmak üzere 6 ilde yeni çarşı ve mahalle bekçilerinin alımına başlanmıştı. Geçen yılın ikinci yarısında 20 ilde, bu yıl ise ülke genelinde çarşı ve mahalle bekçiliği sistemi yaygınlaştırıldı.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sayısı 30 bine çıkarılacak
Halen ülke genelinde 21 bin 349 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor. Bu sayı 8 bin alımı devam eden çarşı ve mahalle bekçisi ile 30 bine çıkarılacak.

Bekçiler tarafından, 11 milyon 703 bin 894 şahıs sorgulandı
2018 yılı Eylül ayından bugüne kadar gecen surede çarsı ve mahalle bekçilerinin çalışmalarıyla; 11 milyon 703 bin 894 şahıs sorgulandı. 27 bin 921 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bin 372 hırsızlık olayına müdahale edilirken, 870 kayıp şahıs da bulundu. 313 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi, 12 bin 648 aranan şahıs yakalandı.
Geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayında ülke genelindeki asayiş olayları değerlendirildiğinde; mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 10’luk düşüş, olayların aydınlatma oranlarında ise yüzde 3.3’luk artış sağlandığı görüldü. Özellikle aynı dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama olay sayısındaki düşüş ise yüzde 16’yı buldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçileri için “Huzurlu Sokaklar, Güvenli Türkiye” sloganıyla tanıtım videosu hazırladı.

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