Çarşı ve mahalle bekçileriyle sokaklar daha huzurlu

Çarşı ve mahalle bekçileri sayesinde hırsızlık başta olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2019’un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşerken İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük olay sayısında yüzde 16 düşüş kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması için etkin bir şekilde görev yapıyor.

2016 yılı Haziran ayı itibarıyla İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin ve Hakkari olmak üzere 6 ilde yeni çarşı ve mahalle bekçilerinin alımına başlandı, geçen yılın ikinci yarısında 20 ilde, bu yıl ise ülke genelinde çarsı ve mahalle bekçiliği sistemi yaygınlaştırıldı.

Ülke genelinde 21 bin 349 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor. Bu sayı, alımı devam eden 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi ile 30 bine çıkarılacak.

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