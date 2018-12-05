Çarşıdaki 30 iş yerini yaktı, serbest kaldı (ARŞİV)

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, ahşap 30 dükkanın küle döndüğü, 500 metrekarelik çarşıdaki yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Çarşıyı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çarşının kundaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Karasu Sahil Parkı karşısında yer alan, içinde kafeler ile yiyecek ve aksesuar satışı yapılan 30 dükkanın olduğu çarşıda, pazar günü saat 04.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevlerin sardığı ve yapımında ahşap malzeme kullanılan iş yerlerindeki yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Karasu, yakın ilçeler ve Adapazarı'dan bölgeye 9 itfaiye aracıyla 20 kişilik personel sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu 500 metrekarelik çarşıdaki alevler kontrol altına alındı. Yangında 30 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Sakarya İtfaiyesi ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşıdaki yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesiyle araştırma başlattı. Bunun üzerine iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polisler, çarşının yakıldığını saptadı. Kent Güvenlik Yönetimi sistemi üzerindeki görüntülerden çarşıyı yakanın, G.K. olduğu belirlendi. G.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, G.K.'nin, yaktığı malzemeyi çarşıdaki kafenin önüne bıraktıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı.

