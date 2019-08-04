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'Çarşı'dan Mardin'deki 380 çocuğa bayramlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ın taraftar grubu 'Çarşı' üyeleri, Mardin kırsalında yaşayan 380 çocuğa bayramlık hediye etti.

'Çarşı'dan Mardin'deki 380 çocuğa bayramlık

MARDİN, (DHA)- BEŞİKTAŞ'ın taraftar grubu 'Çarşı' üyeleri, Mardin kırsalında yaşayan 380 çocuğa bayramlık hediye etti.
'Çarşı' grubu üyeleri, yanlarında bayramlıklarla Mardin'e geldi. Grup üyeleri, kırsaldaki köyleri ziyaret edip, ihtiyaç sahibi 380 çocuğa bayramlık hediye etti, onlarla sohbet etti. Bayramlıklarla yüzü gülen çocuklar, 'Çarşı' üyelerine teşekkür etti.
'Çarşı' üyeleri, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirterek, gidilmedik köy, yüzü gülmeyen çocuk kalmasın istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

'Çarşı'dan Mardin'deki 380 çocuğa bayramlık

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